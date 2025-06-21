Зеленський про «Орєшнік»: 39 російських компаній задіяні у виробництві, 21 досі не під санкціями

Україна вимагає терміново накласти санкції на російські підприємства, які досі отримують деталі для виробництва «Орєшніка»

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність термінового накладення санкцій на 21 російську компанію, які досі не перебувають під обмежувальними заходами. Вони залучені у виробництві балістичної ракети «Орєшнік». Про це глава держави розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зеленський підкреслив, що загалом 39 компаній оборонно-промислового комплексу (ОПК) Росії задіяні у виробництві «Орєшніка». «Тобто велика кількість їхніх компаній цим займається. Що важливо: 21 компанія з 39 не під санкціями», – зазначив президент.

Цей факт, на думку глави держави, дозволяє їм безперешкодно отримувати необхідні деталі та компоненти для виробництва ракети. «Їм це потрібно, бо без цих деталей «Орєшніка» не буде. І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо «Орєшнік» виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго», – заявив Зеленський.

Президент також нагадав, що на багато інших компаній російського ОПК вже накладені санкції. Коли такі заходи впроваджуються, іноземним компаніям, які передають компоненти, стає дуже складно здійснювати цю діяльність.

Як відомо, Україна готує нову платформу для розвитку оборонного виробництва, до неї вже долучились іноземні партнери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь», – йдеться у заяві.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив про важливість досягнення «всеохоплюючого врегулювання» конфлікту в Україні. За його словами, таке врегулювання має бути засноване на забезпеченні нейтралітету України, припиненні будь-яких кроків щодо вступу до іноземних альянсів, зокрема військових, а також на необхідності не озброювати Україну ядерною зброєю.