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ЗМІ назвали гравців, яких Алонсо хоче бачити у «Реалі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗМІ назвали гравців, яких Алонсо хоче бачити у «Реалі»
AS зазначає, що баскський тренер уже знає, кого хоче бачити в клубі – Віртца, Субіменді і Та
фото: IMAGO/Beautiful Sports

«Реал» перебуває на порозі великих змін?

Хабі Алонсо хоче бачити в «Реалі» двох гравців «Байєра» та одного із «Сосьєдаду». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Хабі Алонсо, який тренує «Байєр», як очікується, влітку змінить Карло Анчелотті на посаді головного тренера мадридського клубу.

AS зазначає, що баскський тренер уже знає, кого хоче бачити в клубі – Віртца, Субіменді і Та.

«Реал» давно стежить за обома гравцями і знає, що за Субіменді доведеться конкурувати з «Арсеналом», а за Віртца – з «Баварією».

Третє ім'я у списку Алонсо – Джонатан Та, який залишає «Байєр» на правах вільного агента. Центральний захисник збірної Німеччини має попередню угоду з «Барселоною», але є ймовірність, що клуб не зможе вчасно зареєструвати контракт гравця.

Також можливий варіант із запрошенням захисника «Борнмуту» Діна Хейсена.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: Хабі Алонсо ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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