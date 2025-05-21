Як Україні потрапити на Євро-2028: УЄФА затвердила формат кваліфікації чемпіонату Європи

Євро-2028 проходитиме на дев'яти стадіонах у Великій Британії та Ірландії. У турнірі візьмуть участь 24 команди

Учасників кваліфікації Євро-2025 буде розбито на 12 груп по чотири або п'ять команд

У Більбао перед фіналом Ліги Європи відбулася зустріч Виконавчого комітету УЄФА, на якій було затверджено формат кваліфікації Євро-2028. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

Євро-2028 проходитиме на дев'яти стадіонах у Великій Британії та Ірландії. У турнірі візьмуть участь 24 команди.

Учасників кваліфікації буде розбито на 12 груп по чотири або п'ять команд. Господарі турніру – Англія, Ірландія, Шотландія та Уельс – також візьмуть участь у відбірному турнірі та будуть розподілені за різними групами.

Дванадцять переможців груп та вісім найкращих володарів других місць (усього 20 збірних) безпосередньо вийдуть у фінальну частину Євро-2028.

Два місця у фінальному турнірі будуть зарезервовані для двох найкращих за рейтингом країн-господарок, які безпосередньо не кваліфікувалися у фінальну стадію.

Путівки, що залишилися, будуть розіграні в стикових матчах між володарями других місць у відбіркових групах і переможцями груп Ліги націй УЄФА, які не пробилися на Євро.

Залежно від того, скільки путівок отримають господарі, кількість місць у фінальному турнірі, що визначається у стикових матчах, може змінюватись від двох до чотирьох в одному з трьох наступних сценаріїв:

Обидва зарезервовані місця для господарів зайняті. Вісім команд у двох шляхах (з одноматчевими півфіналами та фіналами) розіграють дві путівки, що залишилися.

Використовується один слот для господарів турніру. Дванадцять команд у трьох шляхах (з одноматчевими півфіналами та фіналами) розіграють три путівки, що залишилися.

Не використано жодного зі слотів для господарів турніру. Вісім команд проведуть стикові матчі (вдома і в гостях), переможцям дістануться чотири путівки.

Розклад відбіркового турніру буде опубліковано восени 2025 року. Офіційний регламент буде опубліковано до кінця року.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.