Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України із сокки закінчила виступи на Євро-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України із сокки закінчила виступи на Євро-2025
Україна поступилася Франції

Сокка – це різновид мініфутболу, де команди грають складами 6х6 два тайми по 20 хвилин

У чвертьфіналі Євро-2025 із сокки, яке проходить у Молдові, збірна України поступилася команді Франції (1:2) і закінчила свої виступи на першості континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2025 із сокки. 1/4 фіналу

Україна – Франція – 1:2

Автор гола збірної України: Буханевич.

Сокка – це різновид мініфутболу, де команди грають складами 6х6 два тайми по 20 хвилин.

Як повідомлялося, збірна України з сокки з перемоги розпочала виступи у груповому етапі чемпіонату Європи-2025 – 6:1 проти збірної Італії.

Стартовий тур Україна провела проти збірної Італії, яка посідає 21-ше місце у світовому рейтингу з сокки. Вже на 23-й секунді Антоніо Росс вивів збірну України вперед. Попри те, «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу до кінця тайму, пропустивши на 16-й хвилині після добивання – 1:1.

Після перерви збірна Україна відзначилася двічі за дві хвилини: результативні удари у активі Максима Нечая та Віталія Кузьмака. До кінця матчу українці довели рахунок до розгромного завдяки голам Тимофія Буханевича, Олександра Здебеського та Євгена Мельничука й здобули перемогу – 6:1.

Євро-2025 з сокки. 1-й тур

Італія – Україна 1:6

Голи України: Росс, 1, Нечай, 23, Кузьмак, 24, Буханевич, 29, Здебеський, 33, Мельничук, 36

Нагадаємо, 3 червня, жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У минулому сезоні у чемпіонаті Аргентини Мастантуоно провів 12 матчів, у яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі
«Реал» за 45 млн євро придбав 17-річного аргентинця – джерело
5 червня, 10:56
Навесні «Динамо» виграло 12 матчів із 13-ти
Чемпіонат України з футболу U-19: «Динамо» всьоме стало переможцем турніру
27 травня, 14:36
Чеферін хоче бачити російські команди на міжнародній арені
Президент УЄФА цинічно пояснив, чому підтримує повернення російських юнацьких команд
27 травня, 10:02
Дебютував в УПЛ Ванат наприкінці сезону 2020/21
Форвард «Динамо» Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ
26 травня, 14:43
Художник Рефік Анадол за допомогою штучного інтелекту перетворить гол Мессі на витвір мистецтва
Мессі назвав свій улюблений гол у кар'єрі
23 травня, 10:43
У неділю, 18 травня, «Динамо» під керівництвом Шовковського достроково здобуло титул чемпіона України
Шовковський повторив унікальне досягнення Реброва та Дем'яненка
19 травня, 13:02
Захід, на який футболісти команди Сергія Реброва запрошують усіх охочих, пройде у ТРЦ Gulliver
У Києві пройде зустріч гравців збірної України з футболу з вболівальниками
16 травня, 18:11
«Динамівці» святкують історичний успіх
50 років тому український футбольний клуб вперше виграв єврокубок
14 травня, 10:11
Карло Анчелотті стане першим іноземним тренером в історії збірної Бразилії
Визначився новий головний тренер збірної Бразилії з футболу
12 травня, 17:36

Новини

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала путівку на чемпіонат Європи
Збірна України із сокки закінчила виступи на Євро-2025
Збірна України із сокки закінчила виступи на Євро-2025
Пішов з життя екстренер «Динамо»
Пішов з життя екстренер «Динамо»
Переможець Ліги націй визначився у серії пенальті
Переможець Ліги націй визначився у серії пенальті
Найдовший фінал в історії «Ролан Гаррос». Сіннер і Алькарас продемонстрували фантастичну гру
Найдовший фінал в історії «Ролан Гаррос». Сіннер і Алькарас продемонстрували фантастичну гру
Вперше за 29 років Україна виграла медальний залік Євро з художньої гімнастики
Вперше за 29 років Україна виграла медальний залік Євро з художньої гімнастики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
47K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
33K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
16K
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
15K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua