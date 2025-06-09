Збірна України із сокки закінчила виступи на Євро-2025

Сокка – це різновид мініфутболу, де команди грають складами 6х6 два тайми по 20 хвилин

У чвертьфіналі Євро-2025 із сокки, яке проходить у Молдові, збірна України поступилася команді Франції (1:2) і закінчила свої виступи на першості континенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2025 із сокки. 1/4 фіналу

Україна – Франція – 1:2

Автор гола збірної України: Буханевич.

Сокка – це різновид мініфутболу, де команди грають складами 6х6 два тайми по 20 хвилин.

Як повідомлялося, збірна України з сокки з перемоги розпочала виступи у груповому етапі чемпіонату Європи-2025 – 6:1 проти збірної Італії.

Стартовий тур Україна провела проти збірної Італії, яка посідає 21-ше місце у світовому рейтингу з сокки. Вже на 23-й секунді Антоніо Росс вивів збірну України вперед. Попри те, «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу до кінця тайму, пропустивши на 16-й хвилині після добивання – 1:1.

Після перерви збірна Україна відзначилася двічі за дві хвилини: результативні удари у активі Максима Нечая та Віталія Кузьмака. До кінця матчу українці довели рахунок до розгромного завдяки голам Тимофія Буханевича, Олександра Здебеського та Євгена Мельничука й здобули перемогу – 6:1.

Євро-2025 з сокки. 1-й тур

Італія – Україна 1:6

Голи України: Росс, 1, Нечай, 23, Кузьмак, 24, Буханевич, 29, Здебеський, 33, Мельничук, 36

Нагадаємо, 3 червня, жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії.