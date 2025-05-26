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Форвард «Динамо» Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Форвард «Динамо» Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ
Дебютував в УПЛ Ванат наприкінці сезону 2020/21

Взявши участь у 28-ми матчах УПЛ, Ванат 17 разів відзначився голом у воротах суперників

Форвард київського «Динамо» Владислав Ванат став найкращим бомбардиром VBET Української Премʼєр-Ліги сезону 2024/25. Про це повідомляє «Главком».

Взявши участь у 28-ми матчах УПЛ, Владислав 17 разів відзначився голом у воротах суперників. Два з цих мʼячів він забив з пенальті.

У підсумку він випередив найближчого переслідувача, Єгора Твердохліба з «Кривбаса», на три влучних постріли.

Нагадаємо, Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ і у минулому сезоні. Тоді на його рахунку було 14 голів у 27-ми іграх. У позаминулому сезоні 2022/23 він забив 12 мʼячів у 25-ти матчах. Провівши сезон 2021/22 в оренді у одеському «Чорноморці», Владислав забив 3 голи у 17-ти матчах. А дебютував в УПЛ Ванат наприкінці сезону 2020/21, у матчі «Колос» – «Динамо», що відбувся 9 травня 2021 року. 

Крім того, Владислав є рекордсменом молодіжного чемпіонату України, забивши 26 голів у одному сезоні (2020/21). 

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Динамо»

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