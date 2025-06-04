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Canadian Shield. Збірна України з футболу провела тренування в Торонто

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Canadian Shield. Збірна України з футболу провела тренування в Торонто
7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють з Канадою

Протягом Canadian Shield збірна України проведе два матчі на стадіоні BMO Field

Національна збірна України провела своє перше тренування в канадському Торонто в межах підготовки до прийдешнього турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У режимі одноденних занять на футбольному полі наша команда працюватиме всі неігрові дні свого перебування в Північній Америці.

Напередодні першого товариського поєдинку, проти господарів, канадців, 6 червня Сергій Ребров та один із його футболістів дадуть традиційну пресконференцію, яка розпочнеться  о 16:30 за місцевим часом (23:30 за Києвом). Зустріч із Канадою 7 червня розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом).

Напередодні другого товариського матчу, із Новою Зеландією, 9 червня Сергій Ребров і один із гравців синьо-жовтих також проведуть пресконференцію, що знову ж таки розпочнеться о 16:30 за місцевим часом (23:30 за Києвом). Гра з новозеландцями 10 червня розпочнеться о 16:50 за місцевим часом (23.50 за Києвом).

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю» Колумбус, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападник: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Нагадаємо, 3 червня, жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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