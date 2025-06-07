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Парасюк назвав найкращу рису Залужного, яка допомогла ЗСУ дати відсіч ворогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Парасюк назвав найкращу рису Залужного, яка допомогла ЗСУ дати відсіч ворогу
Парасюк вважає, що найкраща иса Залужного – уміння прислухатися до людей
фото з відкритих джерел

«Він не літає в хмарах», – сказав Парасюк

Активіст Революції гідності, ексдепутат, а нині військовослужбовець Володимир Парасюк назвав найкращу людську якість колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, яка «відіграла ключову роль в управлінні військами» та допомогла дати відсіч ворогу. Як інформує «Главком», про це Парасюк сказав у інтерв’ю «Українській правді».

«Він не літає в хмарах про те, що все добре, ми всіх все перемогли. Він уміє чути погані новини. Він уміє в загальному чути людей і прислухатися до їхніх порад», – сказав Парасюк.

Як приклад екснардеп розповів, як на початку війни повідомив Залужному про скупчення ворожої техніки в Ірпені просто у месенджер. Ексголовком не лише прочитав повідомлення, а й зреагував на нього та допоміг зорганізувати вогневе ураження колони противника. Парасюк додав, що із Залужним до цього вони були знайомі, однак не дуже близько.

«Не можу пригадати, хто нас познайомив. Це було в телефонному режимі, а не особисто», – пояснив колишній народний депутат.

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що перемога України повністю залежить від впровадження інновацій та новітніх технологій, оскільки війна стала «іншою». Про це повідомляє «Главком».

Так, ексголовнокомандувач зауважує на появі безпілотних систем та цифрових технологій, внаслідок чого «традиційні види озброєнь лишилися в історії». Наприклад, броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, тепер «беззахисна перед дешевими дронами».

До слова, Валерій Залужний описав зміни, які докорінно перевернули уявлення про сучасну війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його статтю для Defense One.

Зазначається, що протягом десятиліть основною тенденцією у війнах були стрімкі наступальні маневри. Однак війна Росії проти України набрала рис війни на виснаження, подібної до Першої світової.

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Теги: депутат війна Володимир Парасюк Валерій Залужний перемога

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