Сезон фонтанів: коли запрацюють водограї Києва (перелік локацій)
Фонтани увімкнуть у дев'яти районах столиці
У Києві готуються до Дня міста і до цього свята вже традиційно запрацюють міські фонтани. Цього року кияни та гості столиці зможуть насолодитися роботою водної ілюмінації у багатьох районах, окрім центральних локацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київінформ.
Де запрацюють фонтани?
Загалом фонтани увімкнуть у дев'яти районах столиці:
- Голосіївський район – сквер ім. М.Федорова
- Подільський район – Куренівський парк, фонтан «Самсон», сквер № 1 на Контрактовій площі
- Деснянський район – сквер Висоцького-Бикова
- Святошинський район – парк Совки
- Оболонський район – площа Оболонська, 6, проспект В.Івасюка, 2 Д (Сад каменів)
- Дніпровський район – парк Перемога, парк Аврора
- Шевченківський район – Золотоворітський сквер, Литовський сквер, сквер на Володимирському проїзді № 2, парк Володимирська гірка, парк Шевченка, Сирецький парк, сквер Котляревського, Мюнхенський сквер
- Печерський район – сквер Городецького
- Дарницький район – парк Партизанської Слави, парк Позняки.
Центральні фонтани залишаться вимкненими
Варто зазначити, що цього року, як і в попередні роки під час дії воєнного стану, не вмикатимуть центральні фонтани на Майдані Незалежності та на Русанівському каналі.
У минулому році водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд», що опікується цими фонтанами, пояснювало, що найбільші фонтанні комплекси у центрі Києва не вмикатимуть з міркувань економії, оскільки фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енергозатратними.
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