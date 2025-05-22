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Сезон фонтанів: коли запрацюють водограї Києва (перелік локацій)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сезон фонтанів: коли запрацюють водограї Києва (перелік локацій)
Цього року, як і в попередні роки під час дії воєнного стану, центральні фонтани на Майдані Незалежності не працюватимуть
фото: КМДА

Фонтани увімкнуть у дев'яти районах столиці

У Києві готуються до Дня міста і до цього свята вже традиційно запрацюють міські фонтани. Цього року кияни та гості столиці зможуть насолодитися роботою водної ілюмінації у багатьох районах, окрім центральних локацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київінформ

Де запрацюють фонтани?

Загалом фонтани увімкнуть у дев'яти районах столиці:

  • Голосіївський район – сквер ім. М.Федорова
  • Подільський район – Куренівський парк, фонтан «Самсон», сквер № 1 на Контрактовій площі
  • Деснянський район – сквер Висоцького-Бикова
  • Святошинський район – парк Совки
  • Оболонський район – площа Оболонська, 6, проспект В.Івасюка, 2 Д (Сад каменів)
  • Дніпровський район – парк Перемога, парк Аврора
  • Шевченківський район – Золотоворітський сквер, Литовський сквер, сквер на Володимирському проїзді № 2, парк Володимирська гірка, парк Шевченка, Сирецький парк, сквер Котляревського, Мюнхенський сквер
  • Печерський район – сквер Городецького
  • Дарницький район – парк Партизанської Слави, парк Позняки.

Центральні фонтани залишаться вимкненими

Варто зазначити, що цього року, як і в попередні роки під час дії воєнного стану, не вмикатимуть центральні фонтани на Майдані Незалежності та на Русанівському каналі. 

У минулому році водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд», що опікується цими фонтанами, пояснювало, що найбільші фонтанні комплекси у центрі Києва не вмикатимуть  з міркувань економії, оскільки фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енергозатратними. 

Теги: Київ свята благоустрій фонтан кияни перемога

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