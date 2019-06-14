Збірна України піднялася на три позиції в рейтинзі ФІФА



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Рейтинг ФІФА

Наша футбольна збірна входить в топ-25 серед понад 200-х команд світу

Національна збірна України з футболу піднялася на три позиції в оновленому рейтинзі ФІФА. Тепер команда Андрія Шевченка посідає 24-ту сходинку серед 211 збірних.

Лідери залишилися незмінними: Бельгія, Франція та Бразилія.

Суперники України по кваліфікації чемпіонату Європи португальці піднялися з сьомої на п’яту сходинку. Сербія на 34-му місці, Люксембург – 90-й, а Литва – 132-га.

Нагадаємо, в останніх матчах відбору на Євро-2020 українці перемогли Сербію (5:0) та Люксембург (1:0). Наша команда одноосібно очолює групу – 10 очок після чотирьох матчів.