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Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру
Збірна України виграла у команди Kuntic Academy з рахунком 85:62

Україна перемогла команду Kuntic Academy

Чоловіча збірна України продовжує підготовку до пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Наша команда зіграла третій спаринг в рамках тренувального табору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У хорватському місті Пореч збірна України зіграла проти команди Kuntic Academy, у складі якої участь у матчі взяли такі гравці як Нікола Калініч (Црвена Звезда, Сербія), Лука Ащерич та Мілош Стаїчіч (Войводіна, Сербія), Філіп Бранкович (Гронінген, Нідерланди), Май Ковачевич (Реал Вальядолід, Іспанія) та інші.

Збірна України виграла з рахунком 85:62 (19:15, 23:15, 19:18, 24:14). Найрезультативнішим у складі нашої команди став Андрій Войналович, який набрав 19 очок, 13 очок в активі Івана Ткаченка, 12 очок та 8 підбирань у Вʼячеслава Боброва, 10 очок та 8 підбирань до активу записав Артем Ковальов.

1 серпня, наша національна команда переїхала до міста Опатія, де ввечері провела тренування. В Опатії 2 серпня буде зіграно заключну контрольну гру проти національної збірної Хорватії, яка, як і українська збірна, готується до пре-кваліфікації світової першості.

Хорватська збірна 30 серпня зіграла контрольний матч проти Угорщини, в якому здобула перемогу з рахунком 85:65. Участь у цьому матчі взяли такі відомі гравці, як Маріо Хезонья, Даріо Шаріч, Карло Маткович, Джейлен Сміт та інші. 

Календар матчів збірної України в групі А пре-кваліфікації ЧС-2027

6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня
17:00 Україна – Словаччина 

16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня
19:00 Словаччина – Україна 

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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