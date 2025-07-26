Збірна України з баскетболу вдруге перемогла Нідерланди у контрольній грі

Україна з перших хвилин контролювала хід гри

Національна чоловіча збірна України у Ризі виграла другий контрольний матч проти Нідерландів в рамках підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Напередодні підопічні Айнарса Багатскіса здобули перемогу 90:86, програвши першу половину, але перехопивши ініціативу після великої перерви.

Цього разу Україна з перших хвилин контролювала хід гри, ведучи після стартових п’яти хвилин 13:10 і вигравши перші три чверті. Загалом матч був близьким, але українці втримали перемогу – 85:81.

10 і більше очок в складі збірної України набрали п’ять гравців, а найрезультативнішими стали Андрій Войналович та Володимир Конєв – по 12 балів.

Відзначимо непоганий рух м’яча нашими гравцями – загалом 28 асистів, причому бодай 1 пас віддало одразу 10 гравців, а кращим з 7 передачами став Олександр Ковляр, який також набрав 10 очок.

Контрольний матч. Рига

Україна – Нідерланди 85:81 (24:21, 22:20, 17:16, 22:24)

Збірна України далі продовжить підготовку у Ризі, а 30 липня запланований виліт у Хорватію, де заплановані спаринг із місцевою збірною та виставковий матч проти команди Kuntic Academy, у складі якої гратимуть такі гравці, як Нікола Калініч, Лука Мітрович із Црвени Звезди та інші баскетболісти, які готуються до нового сезону.

Календар матчів збірної України в групі А пре-кваліфікації ЧС-2027

6 серпня

20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня

17:00 Україна – Словаччина

16 серпня

17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня

19:00 Словаччина – Україна

Нагадаємо, збірна України з баскетболу обіграла Нідерланди в першій контрольній грі.