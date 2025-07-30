Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами

Бертанс Я не гратиму в турнірах за участю команд із країни-агресора

Латвійський баскетболіст «Дубая» Давіс Бертанс заявив, що не візьме участь у турнірі, в якому гратимуть російські команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Jauns.tv.

Турнір Суперкубок ВТБ пройде у форматі «Фіналу чотирьох». У ньому зіграють «Зеніт», ЦСКА, «Црвена Звезди» та «Дубай». 24 вересня відбудуться півфінальні матчі, 25 вересня – гра за 3 місце та фінальна зустріч. Матчі відбудуться у Белграді.

«Я переговорив з тренером «Дубая» і нашим генеральним менеджером, висловив свою думку. Вони мене підтримали. Я не гратиму в турнірах за участю команд із країни-агресора. Враховуючи те, хто організовує турнір, я не хочу грати навіть проти «Црвени Звезди». Команда мене повністю підтримала», – сказав Бертанс.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.