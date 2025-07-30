Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами
Бертанс є гравцем клубу «Дубай»
фото: Mikus Kʼaviynsch/LBS

Бертанс Я не гратиму в турнірах за участю команд із країни-агресора

Латвійський баскетболіст «Дубая» Давіс Бертанс заявив, що не візьме участь у турнірі, в якому гратимуть російські команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Jauns.tv.

Турнір Суперкубок ВТБ пройде у форматі «Фіналу чотирьох». У ньому зіграють «Зеніт», ЦСКА, «Црвена Звезди» та «Дубай». 24 вересня відбудуться півфінальні матчі, 25 вересня – гра за 3 місце та фінальна зустріч. Матчі відбудуться у Белграді.

«Я переговорив з тренером «Дубая» і нашим генеральним менеджером, висловив свою думку. Вони мене підтримали. Я не гратиму в турнірах за участю команд із країни-агресора. Враховуючи те, хто організовує турнір, я не хочу грати навіть проти «Црвени Звезди». Команда мене повністю підтримала», – сказав Бертанс.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: Латвія баскетбол росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новицький з березня 2024 року грав за латвійську Валмієру
Ще один гравець збірної України з баскетболу перейшов у латвійський ВЕФ
Вчора, 11:11
На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону
Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського
28 липня, 12:49
На борту літака Ан-24, який зник з радарів, було 43 пасажири та шість членів екіпажу
В Амурській області РФ зник літак із пів сотнею людей на борту
24 липня, 08:50
Міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі
Головний сигнал тижня прозвучав від Індії
20 липня, 08:40
За даними ЗМІ, зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися на параді в Китаї
Чи зустрінеться Путін з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль дав відповідь
19 липня, 06:55
російські пропагандистські медіа ведуть мовлення у понад 40 країнах Африки
ГУР: пропаганда РФ масштабується в Африці
13 липня, 10:31
У Росії масово скасовують рейси
Дрони над Росією: обмеження у небі спричинили колапс в аеропортах
6 липня, 22:46
80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій залишився без українського громадянства
Чи депортує Україна митрополита Онуфрія? Розбір юристів Інтерв’ю
3 липня, 20:00
Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і де випускають БпЛА
На заводі «Купол» цехи з виробництва БпЛА призупинили роботу
2 липня, 16:57

Новини

Олімпійська чемпіонка Дальмайєр загинула в горах у Пакистані
Олімпійська чемпіонка Дальмайєр загинула в горах у Пакистані
Клуб НБА звільнив співробітника, який скаржився на дискримінацію та переслідування
Клуб НБА звільнив співробітника, який скаржився на дискримінацію та переслідування
Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами
Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами
Чинний олімпійський чемпіон з боксу погорів на вживанні допінгу
Чинний олімпійський чемпіон з боксу погорів на вживанні допінгу
12-річна плавчиня з Китаю встановила незвичний світовий рекорд
12-річна плавчиня з Китаю встановила незвичний світовий рекорд
Визначилися дві жіночі футбольні збірні, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2028
Визначилися дві жіночі футбольні збірні, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2028

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
29K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
12K
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч
11K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
6189
Туристи визначили найкраще місто в Європі

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua