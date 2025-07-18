Жіноча збірна України дізналася потенційних суперників у відборі на Євробаскет

Україна потрапила до другого кошика і точно не зіграє проти Латвії, Португалії, Хорватії, Польщі, Швейцарії та Ізраїлю

38 європейських збірних зареєструвалися для участі у кваліфікації Євробаскету-2027

Національна жіноча збірна з баскетболу потрапила до другого кошика перед жеребкуванням першого раунду кваліфікації Євро-2027 серед жінок, яке відбудеться 23 липня в Мюнхені, Німеччина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Загалом 38 європейських збірних зареєструвалися для участі у кваліфікації Євробаскету-2027 серед жінок, яка буде розділена на два етапи – перший раунд та другий раунд

Автоматичний пропуск до другого раунду отримали 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 - Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Чемпіон Європи-2025 збірна Бельгії, а також Фінляндія, Литва та Швеція як співгосподарки Євробаскету-2027 автоматично отримали путівки на чемпіонат Європи. Вони сформують окрему групу і будуть грати між собою під час міжнародних вікон.

У першому раунді змагатимуться 27 збірних, які будуть розділені на шість груп по чотири команди та одну групу з трьох команд.

Перед жеребкуванням груп ці збірні були поділені на чотири кошики відповідно до світового рейтингу ФІБА.

Збірна України потрапила до другого кошика і точно не зіграє проти Латвії, Португалії, Хорватії, Польщі, Швейцарії та Ізраїлю.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

В другому раунді зіграють 24 збірні, які будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній. За підсумком кругової системи по дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

Матчі першого раунду заплановано провести 9-19 листопада 2025 року і 8-18 березня 2026 року. Ігри другого раунду пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року. В кожному міжнародному вікні буде по три ігрових дня для кожної збірної.

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 програла матч за 9-16 місця на молодіжному чемпіонаті Європи, поступившись Чехії з рахунком 65:85.