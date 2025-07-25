Збірна України з баскетболу обіграла Нідерланди в першій контрольній грі
Сьогодні, 25 липня, збірні України та Нідерландів проведуть ще одну контрольну гру
Національна чоловіча збірна України зіграла перший контрольний матч проти Нідерландів в рамках підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У Ризі підопічні Айнарса Багатскіса здобули перемогу 90:86. Нідерланди краще почали матч, виграли першу чверть 23:14 і вели після половини гри +12, але в третій десятихвилинці українці перехопили ініціативу і завершили на свою користь третю та четвертю чверті.
В цій грі тренерський штаб задіяв 12 гравців без молодих Сушкіна, Сипала та Семерича. Найрезультативнішими стали Іссуф Санон з 16 очками, Ілля Тиртишник з 15 балами та В'ячеслав Кравцов і Олександр Ковляр, які набрали по 13 очок. Відзначимо також Артема Ковальова, який до 9 очок додав 9 підбирань.
Сьогодні, 25 липня, збірні України та Нідерландів проведуть ще одну контрольну гру.
Контрольний матч. Рига
Україна – Нідерланди 90:86 (14:23, 23:26, 31:23, 22:14)
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
- Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс