Визначився суперник «Дніпра» у кваліфікації Кубку Європи ФІБА
Перший матч дніпряни зіграють на виїзді, а другим буде номінально домашній матч
Чемпіон Суперліги «Дніпро» отримав суперника у кваліфікації Кубку Європи ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Відповідно до жеребкування, українська команда зіграє проти румунської «Корони Брашов» .
Попередньо матчі кваліфікації відбудуться 24 вересня та 1 жовтня. Як сіяна команда перший матч дніпряни зіграють на виїзді, а другим буде номінально домашній матч.
В минулому сезоні в кваліфікації «Дніпро» зустрічався з румунською «Констанцою» і тоді за домовленістю сторін обидва матчі пройшли на майданчику суперника. Дніпро тоді поступився Констанці, але як «лакі-лузер» отримав путівку в основний раунд Кубка Європи ФІБА.
Переможець пари «Дніпро» – «Корона Брашов» за підсумком двох матчів вийде до основного раунду, де потрапить до групи С, де точно зіграє турецький «Петкімспор», а також можуть зіграти румунська «Орадя» і кіпський «АЕК» Ларнака, якщо не пройдуть кваліфікацію Ліги чемпіонів.
«Корона Брашов» в чемпіонаті Румунії в минулому сезоні стала 5-ю в регулярному чемпіонаті, в першому раунді плей-оф поступилась «Волунтарі» тренера національної збірної України Айнарса Багатскіса 1:3, а потім у втішному плей-оф за 5-8 місця здолала «Крайову» 2:0 та «Аржеш Пітешті» 2:0, фінішувавши на 5-му місці.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
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Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс