Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Українська молодіжна збірна зазнала поразок в двох стартових матчах турніру

Наша команда, сьогодні, 14 липня, о 20:30, протистоятиме Італії

Чоловіча збірна України U-20 зіграє третій матч на молодіжному чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Наша команда, сьогодні, 14 липня о 20:30, протистоятиме збірній Італії, повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українська молодіжна збірна зазнала поразок в двох стартових матчах турніру, поступившись Німеччині (62:64) та Бельгії (55:65). Італійці в своїй першій грі групи перемогли Бельгію (68:64), після чого зазнали поразки від німців.

Статистичні лідери збірної Італії після двох зіграних матчів

Франческо Феррарі – 13.0 очка, 6.5 підбирання, 2.0 передачі, Елісе Ассуї – 8.0 очка, 7.0 підбирання, 2.5 передачі, Джакомо Дзанетті – 8.0 очка, 5.5 підбирання, Осавару Ендрю Осасуї – 4.5 очка, 9.5 підбирання, 2.5 блок-шота, Давід Торресані – 6.5 очка, 3.5 перехоплення, 3.0 передачі.

Статистичні лідери збірної України після двох зіграних матчів

Данііл Сипало – 10.5 очка, 7.0 підбирання, 2.5 блок-шота, 2.5 перехоплення, 2.0 передачі, Єгор Сушкін – 14.0 очка, 5.5 передачі, Максим Кличко – 6.5 очка, 4.0 підбирання.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон А

Італія – Україна

Початок матчу – 20:30

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

Проблемою для нашої команди в цьому матчі стали підбирання: Бельгія виграла відскоки 51-35 (17-11 в нападі). Збірна України використала втрати суперника, яких у бельгійців було на 7 більше, ніж у нашої команди, набравши 15 очок після помилок суперника. Але Бельгія мала в цьому матчі кращі кидкові показники та зробила більше результативних передач. 

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Свій заключний матч групового раунду збірна України зіграє проти Італії в понеділок, 14 липня, о 20:30. Італія в своєму першому матчі на турнірі перемогла Бельгію (68:64), а в другій грі поступилась Німеччині (67:71).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна в своєму першому матчі групового раунду поступилась Німеччині
Бельгія – Україна: де дивитися гру чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Вчора, 08:46
Початок матчу Німеччина – Україна о 18:00 за київським часом
Німеччина – Україна: де дивитися гру чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу U-20
12 липня, 14:29
Михайлюк (ліворуч) приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА
Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу
8 липня, 18:39
Тупало ділить четверте місце чемпіонату за середньою результативністю
Українки потрапили до переліку найкращих баскетболісток чемпіонату Європи U-18
8 липня, 13:59
40-річний Пол – дворазовий олімпійський чемпіон
Легендарний гравець НБА анонсував завершення кар'єри
7 липня, 12:02
У літній лізі НБА Шульга зіграє за «Бостон Селтікс»
Українці зіграють у Літній лізі НБА
5 липня, 11:20
Україна без перемог завершила чемпіонат світу
Україна завершила виступи на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
27 червня, 09:53
Гендиректор Євроліги розповів про співпрацю з НБА
Гендиректор Євроліги розповів про співпрацю з НБА
19 червня, 11:57
Джеррі Басс купив франшизу у 1979 році за $67,5 млн
Найбільша угода в історії спорту: легендарний клуб НБА може змінити власника
19 червня, 10:09

Новини

Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА
Шульга вдруге вийшов у стартовому складі в матчі Літньої ліги НБА
Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Італія – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-20
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги конференцій
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги конференцій
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
Зірка «Барселони» звинувачується у використанні людей з карликовістю для розваг
Зірка «Барселони» звинувачується у використанні людей з карликовістю для розваг
Чоловіча збірна України U-20 зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи з баскетболу
Чоловіча збірна України U-20 зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи з баскетболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
25K
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7979
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
5307
У селі на Житомирщині родина взяла до хати незвичну тварину

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua