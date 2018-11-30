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    Збірна України з фехтування зупинилася за крок до бронзи на етапі кадетського циклу в Гайденгаймі

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    Єва Мазур посіла 11-е місце за підсумками змагань - Збірна України з фехтування зупинилася за крок до бронзи на етапі кадетського циклу в Гайденгаймі
    Єва Мазур посіла 11-е місце за підсумками змагань

    В одиночних змаганнях найкращий результат серед українок показала Єва Мазур

    Українські шпажистки виступили на етапі кадетського циклу в німецькому Гайденгаймі.

    Найкращий результат серед українок показала Єва Мазур, інформує прес-служба Федерації фехтування України.

    У групі Мазур виграла всі шість поєдинків і стартувала в турі прямого вибування під 8-м номером посіву.

    В 1/64 фіналу наша шпажистка виграла в німкені Анніки Айтнер (15: 4), обіграла казашек Олександру Тамбовцеву (15:13) і Софію Ніколайчук (15: 8), а в 1/8 турнірної таблиці одним уколом програла майбутній чемпіонці Вероніці Белешовій із Чехії - 14:15.

    Таким чином Єва посіла 11-е місце за підсумками змагань.

    Зазначимо, що в топ-16 також потрапила ще одна українка Олександра Лазаренко, яка програла в 1/8 фіналу Еллі Міннулліній (9:15).

    При цьому пізніше Міннулліна взяла бронзу в Гайденгаймі.

    У командній першості збірна України в складі Анни Чернишової, Єви Мазур і Дар'ї Садової зупинилася за крок від медалей.

    В 1/8 турнірної таблиці українки виграли у «Великобританії-2» (43:35), після вибили з боротьби Німеччину (45:39), а в бою за потрапляння у фінал програли «Польщі-1» (39:43).

    Таким чином українські шпажистки могли претендувати тільки на бронзу змагань, проте у зустрічі за третє місце Чернишова, Мазур і Садова поступилися США з рахунком 36:44 і стали четвертими.

    Збірна України Фехтування
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