Збірна України з фехтування зупинилася за крок до бронзи на етапі кадетського циклу в Гайденгаймі



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Єва Мазур посіла 11-е місце за підсумками змагань

В одиночних змаганнях найкращий результат серед українок показала Єва Мазур

Українські шпажистки виступили на етапі кадетського циклу в німецькому Гайденгаймі.

Найкращий результат серед українок показала Єва Мазур, інформує прес-служба Федерації фехтування України.

У групі Мазур виграла всі шість поєдинків і стартувала в турі прямого вибування під 8-м номером посіву.

В 1/64 фіналу наша шпажистка виграла в німкені Анніки Айтнер (15: 4), обіграла казашек Олександру Тамбовцеву (15:13) і Софію Ніколайчук (15: 8), а в 1/8 турнірної таблиці одним уколом програла майбутній чемпіонці Вероніці Белешовій із Чехії - 14:15.

Таким чином Єва посіла 11-е місце за підсумками змагань.

Зазначимо, що в топ-16 також потрапила ще одна українка Олександра Лазаренко, яка програла в 1/8 фіналу Еллі Міннулліній (9:15).

При цьому пізніше Міннулліна взяла бронзу в Гайденгаймі.

У командній першості збірна України в складі Анни Чернишової, Єви Мазур і Дар'ї Садової зупинилася за крок від медалей.

В 1/8 турнірної таблиці українки виграли у «Великобританії-2» (43:35), після вибили з боротьби Німеччину (45:39), а в бою за потрапляння у фінал програли «Польщі-1» (39:43).

Таким чином українські шпажистки могли претендувати тільки на бронзу змагань, проте у зустрічі за третє місце Чернишова, Мазур і Садова поступилися США з рахунком 36:44 і стали четвертими.