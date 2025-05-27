Збірна України з футболу втратила гравця перед червневим турніром у Канаді

Через ушкодження синьо-жовтим не зможе допомогти півзахисник «Полісся» Назаренко

7 червня українці зіграють із Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією

У складі збірної України, який Сергій Ребров оголосив для участі в червневому турнірі Canadian Shield, сталася вимушена зміна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Через ушкодження синьо-жовтим не зможе допомогти півзахисник житомирського «Полісся» Олександр Назаренко.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва – «Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю» Колумбус, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападник: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва – «Шахтар» Донецьк).

Протягом цього історичного для нашої команди змагання вона проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Канади з футболу Джессі Марш оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

До поєдинків проти України та Кот-д'Івуару готуватимуться 23 гравці збірної Канади.

Склад збірної Канади

Воротарі: Максім Крепо («Портленд Тімберс», США), Дейн Сент-Клер («Міннесота Юнайтед», США).

Захисники: Зоран Бассонг («Спортінг Канзас-Сіті», США), Дерек Корнеліус («Марсель», Франція), Люк де Фужероль («Фулгем», Англія), Джеймі Найт-Лебель («Кру Александра», Англія), Річі Ларея («Торонто»), Джоуел Вотерман («Монреаль»), Сем Адекугбе («Ванкувер Вайткепс»).

Півзахисники: Тейджон Б'юкенен («Вільярреал», Іспанія), Джейкоб Шаффельберг («Нешвілл», США), Ніко Сігур («Гайдук», Хорватія), Матьє Шуаньє («Грассгоппер», Швейцарія), Стівен Еуштакіу («Порту», Португалія), ​​Ісмаєль Коне («Ренн», Франція), Натан Саліба («Монреаль»), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – «Ванкувер Вайткепс»).

Нападники: Джонатан Девід («Лілль», Франція), Проміс Девід («Юніон Сент-Жилуаз», Бельгія), Данієль Джеббісон («Борнмут», Англія), Кайл Ларін («Мальорка», Іспанія), Тані Олувасеї («Міннесота Юнайтед», США).