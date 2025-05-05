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Юнацька збірна України з футболу стартувала на Турнірі розвитку УЄФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу стартувала на Турнірі розвитку УЄФА
Українська команда розпочала змагання з поразки – 1:3

Наступний поєдинок турніру синьо-жовті проведуть 6 травня

Вчора, 4 травня юнацька збірна України U-16 (футболісти не старші 2009 року народження) провела свій перший матч на Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії – із Грецією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті в межах підготовки до кваліфікації Євро-2026 (U-17) прибули на змагання у Фінляндію. Даний збір, за словами наставника команди Олександра Ситника, можна вважати селекційним. Першими опонентами українців стали однолітки з Греції.

Наша команда швидко повела в рахунку – Оніщук реалізував пенальті за фол суперника у штрафному. Проте греки незабаром забили двічі: спершу Контрасі завершив комбінацію після перехоплення на нашій половині поля, а потім Тунусідіс класним ударом переграв Столяренка. Після цього до перерви ближчими до гола були елліни.

На початку другого тайму греки заробили пенальті, але Контрасі пробив вище цілі. Спроби українців зрівняти рахунок не увінчалися успіхом, а на 77-й хвилині Костоглу збільшив перевагу наших суперників. У підсумку українська команда розпочала змагання з поразки – 1:3.

Наступний поєдинок турніру синьо-жовті проведуть 6 травня проти господарів (початок – о 17:30).

Греція (U-16) – Україна (U-16) – 3:1 (2:1)

Голи: Контрасі (12), Тунусідіс (13), Костоглу (77) — Оніщук (5, з пенальті).

Фінляндія – Угорщина – 2:0

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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