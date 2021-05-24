Зеленський привітав українських параолімпійців із перемогою на чемпіонаті Європи

Президент назвав українських параолімпійців героями

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати українських параолімпійців на відкритому чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що відбувався у Португалії.

«Вітаю українських параплавців із перемогою на чемпіонаті Європи! Ви – герої. 95 медалей, із яких 37 золотих, 31 срібна та 27 бронзових. Це надзвичайно важливо для всіх спортсменів на шляху до Параолімпіади у Токіо, адже маємо параолімпійські ліцензії. Чекаємо нових перемог», – написав глава держави у Twitter.

Вітаю українських параплавців з перемогою на чемпіонаті Європи! Ви – герої. 95 медалей, з яких 37 золотих, 31 срібна та 27 бронзових. Це надзвичайно важливо для всіх спортсменів на шляху до Паралімпіади у Токіо, адже маємо паралімпійські ліцензії. Чекаємо нових перемог! pic.twitter.com/Z7aL4LfyoS — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2021

«Ваша підтримка – наша перемога», – твітнув у відповідь Параолімпійський комітет України.

Як відомо, чемпіонат Європи з водних видів спорту відбувався з 10 до 23 травня в португальській Мадейрі. Турнір мали провести в Будапешті в травні 2020 року, але його перенесли на рік через коронавірусну інфекцію.