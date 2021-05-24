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    Зеленський привітав українських параолімпійців із перемогою на чемпіонаті Європи

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    Українські&nbsp;параплавці здобули на чемпіонаті Європи 95 медалей - Зеленський привітав українських параолімпійців із перемогою на чемпіонаті Європи
    Українські параплавці здобули на чемпіонаті Європи 95 медалей
    Фото: paralympic.org.ua

    Президент назвав українських параолімпійців героями

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати українських параолімпійців на відкритому чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що відбувався у Португалії.

    «Вітаю українських параплавців із перемогою на чемпіонаті Європи! Ви – герої. 95 медалей, із яких 37 золотих, 31 срібна та 27 бронзових. Це надзвичайно важливо для всіх спортсменів на шляху до Параолімпіади у Токіо, адже маємо параолімпійські ліцензії. Чекаємо нових перемог», – написав глава держави у Twitter.

    «Ваша підтримка – наша перемога», – твітнув у відповідь Параолімпійський комітет України.

    Як відомо, чемпіонат Європи з водних видів спорту відбувався з 10 до 23 травня в португальській Мадейрі. Турнір мали провести в Будапешті в травні 2020 року, але його перенесли на рік через коронавірусну інфекцію.

    Теги: чемпіонат Європи водні види спорту плавання Володимир Зеленський президент
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    Зеленський привітав українських параолімпійців із перемогою на чемпіонаті Європи