Збірна України з синхронного плавання стала чемпіоном Європи в хайлайті

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту.

В активі нашої збірної чотири «золота» і чотири «срібла»

Україна виграла восьму медаль у синхронному плаванні на чемпіонаті Європи.

В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Україна стала чемпіоном у командних змаганнях з синхронного (артистичного) плавання у дисципліні хайлайт, передає Укрінформ.

У складі нашої команди виступали: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексіїви, Катерина Різник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко.

Україна завоювала вже восьму медаль в синхронному (артистичному) плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. В активі нашої збірної чотири «золота» і чотири «срібла».

Раніше чемпіонами Європи стали Марта Федіна (технічна програма) та наша команда в довільній комбінації та довільній програмі.

Нагадаємо, українські синхроністки завоювали три золота в перші два дні сьомого етапу Світової серії, який проходив 2 червня 2018 року в канадському місті Суррей.

Як повідомлялося, 15 липня 2019 року, на чемпіонаті світу з водних видів у корейському Кванджу збірна України з артистичного плавання перемогла в хайлайті. Наша команда набрала 94,5000 бала.