Українець Романчук виграв друге «золото» на чемпіонаті Європи

На першості з водних видів спорту наш плавець став першим на дистанції 800 метрів

Другу золоту нагороду на чемпіонаті Європи з плавання здобув Михайло Романчук. Український плавець був найшвидшим на дистанції 800 метрів вільним стилем. Ця дистанція вже корилась 24-річному уродженцю Рівне три роки тому на континентальній першості в Глазго. Тоді ж він також виграв 400-метрову дистанцію.





Примітно, що Михайло знову обійшов олімпійського чемпіона Грегорі Пальтріньєрі. Інший фіналіст з України Сергій Фролов фінішував останнім.

Раніше Михайло виграв дистанцію 1500 метрів вільним стилем.

Срібну нагороду приніс нашій команді Андрій Говоров, який поступився переможцю всього 0,01 секунди.