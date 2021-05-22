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    Українець Романчук виграв друге «золото» на чемпіонаті Європи

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    Михайло Романчук став 4-разовим чемпіоном Єврони - Українець Романчук виграв друге «золото» на чемпіонаті Європи
    Михайло Романчук став 4-разовим чемпіоном Єврони
    Фото з відкритих джерел

    На першості з водних видів спорту наш плавець став першим на дистанції 800 метрів

    Другу золоту нагороду на чемпіонаті Європи з плавання здобув Михайло Романчук. Український плавець був найшвидшим на дистанції 800 метрів вільним стилем. Ця дистанція вже корилась 24-річному уродженцю Рівне три роки тому на континентальній першості в Глазго. Тоді ж він також виграв 400-метрову дистанцію.


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    Примітно, що Михайло знову обійшов олімпійського чемпіона Грегорі Пальтріньєрі. Інший фіналіст з України Сергій Фролов фінішував останнім.

    Раніше Михайло виграв дистанцію 1500 метрів вільним стилем.

    Срібну нагороду приніс нашій команді Андрій Говоров, який поступився переможцю всього 0,01 секунди.

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    Теги: чемпіонат Європи Михайло Романчук плавання
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    Українець Романчук виграв друге «золото» на чемпіонаті Європи