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    Українець Говоров виграв «срібло» на чемпіонаті Європи з плавання

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    Андрій Говоров став срібним призером чемпіонату Європи - Українець Говоров виграв «срібло» на чемпіонаті Європи з плавання
    Андрій Говоров став срібним призером чемпіонату Європи
    Фото з відкритих джерел

    На дистанції 50 метрів батерфляєм він поступився угорцю

    Українські пловці виграли другу нагороду на чемпіонаті Європи, який зараз проходить у Будапешті. Слідом за Михайлом Романчуком, який став першим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, срібну медаль виграв Андрій Говоров. На 50-метровій доріжці батерфляєм він поступився лише господарю змагань Себастьяну Шабо. Причому на фініші їх розділила всього 0,01 секунди - 23.00 проти 23.01.

    Нагадаємо, що Говорову належить рекорд світу на цій дистанції. Його найкращий час складає 22,27 секунди і встановив він його 2018 року.

    Андрій Говоров вигравав континентальну першість на цій дистанції в 2016 та 2018 роках.

    Найкраще за всіх виступили на чемпіонаті Європи з водних видів спорту наші синхроністки. Вони виграли чотири золоті та чотири срібні нагороди.

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    Теги: чемпіонат Європи Андрій Говоров плавання
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    Українець Говоров виграв «срібло» на чемпіонаті Європи з плавання