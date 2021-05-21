Українець Говоров виграв «срібло» на чемпіонаті Європи з плавання

На дистанції 50 метрів батерфляєм він поступився угорцю

Українські пловці виграли другу нагороду на чемпіонаті Європи, який зараз проходить у Будапешті. Слідом за Михайлом Романчуком, який став першим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, срібну медаль виграв Андрій Говоров. На 50-метровій доріжці батерфляєм він поступився лише господарю змагань Себастьяну Шабо. Причому на фініші їх розділила всього 0,01 секунди - 23.00 проти 23.01.

Нагадаємо, що Говорову належить рекорд світу на цій дистанції. Його найкращий час складає 22,27 секунди і встановив він його 2018 року.

Андрій Говоров вигравав континентальну першість на цій дистанції в 2016 та 2018 роках.

Найкраще за всіх виступили на чемпіонаті Європи з водних видів спорту наші синхроністки. Вони виграли чотири золоті та чотири срібні нагороди.