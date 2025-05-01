В Англії трансгендерам заборонили брати участь у змаганнях жіночих футбольних команд

Трансгендери з 1 червня 2025 року не зможуть грати у жіночому футболі в Англії

Футбольна асоціація Англії заявила про перегляд своєї політики щодо трансгендерних персон

В Англії трансгендерам заборонять брати участь у матчах жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Футбольну асоціацію Англії.

У квітні Верховний суд Великобританії ухвалив рішення щодо визначення слова «жінка». Було ухвалено, що жінка – це людина, яка біологічно була жіночої статі при народженні.

Футбольна асоціація Англії (FA) заявила про перегляд своєї політики щодо трансгендерних персон.

«Наше завдання як керівного органу національного спорту полягає в тому, щоб зробити футбол доступним для якомога більшої кількості людей, діючи в рамках закону та міжнародної футбольної політики, визначених УЄФА та ФІФА. Наша поточна політика, яка дозволяє трансгендерним жінкам брати участь у жіночому футболі, була заснована на цьому принципі та підтримана кваліфікованою юридичною консультацією. Це складне питання, і наша позиція завжди полягала в тому, що у разі суттєвих змін у законодавстві, науці чи політиці у масовому футболі ми готові переглянути та за необхідності змінити її», – йдеться у заяві FA.

Там також наголосили, що рішення Верховного суду означає, що організації доведеться змінити свою політику.

«Трансгендерні жінки більше не зможуть грати у жіночому футболі в Англії, і ця політика набуде чинності з 1 червня 2025 року. Ми зв'язуємося з зареєстрованими трансгендерними жінками, які зараз грають, щоб пояснити зміни і те, як вони зможуть продовжувати участь у футболі», – заявили у FA.

Нагадаємо, Білий дім призупинив підтримку Пенсільванського університету у розмірі $175 мільйонів через участь плавчині-трансгендера Лії Томас у Національній асоціації студентського спорту США (NCAA). Востаннє Томас виступала у 2022 році та виграла кілька особистих та командних дисциплін у Лізі плюща (Ivy League).

У лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам виступати із жінками. Потім кілька плавчинь подали судові позови, вимагаючи відшкодувати збитки від змагань із трансгендером Томасом.

Представники Пенсільванського університету, який представляла Томас, заявили, що у своїх діях дотримувалися політики NCAA та Ліги плюща.

Як повідомлялося, арбітр-трансгендер Сапір Берман з Ізраїлю вперше в історії футболу обслуговувала міжнародну гру.

Берман працювала на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії (вік гравчинь не перевищує 17 років) у кваліфікації до Євро-2025. Ця гра пройшла 17 березня.

Також 23 березня Берман буде арбітром поєдинку між Чорногорією та Казахстаном.

Сагі Берман раніше працював на матчах чемпіонату Ізраїлю. У 2021 році він розпочав процес зміни статі.

Пізніше Сагі змінила своє ім'я на Сапір та продовжила працювати на поєдинках чемпіонату Ізраїлю.

«Іноді мрії здійснюються, і тоді розумієш, що це лише початок. Після 14 років на футбольних полях я здобула право бути міжнародним арбітром. Це величезна честь, неймовірне хвилювання, але перш за все можливість продовжувати робити те, що я люблю, у світі, в якому я виросла і який сформував мене. Який чудовий спосіб розпочати новий етап», – сказала Берман.