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Ліга націй серед жінок: Україна зіграла внічию з Чехією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй серед жінок: Україна зіграла внічию з Чехією
Для того, щоб підвищитися у класі, наші дівчата мають або стати переможницями групи, або ж виграти плей-оф проти третьої команди з дивізіону А
фото: УАФ

Україна продовжує лідирувати у своїй групі

Сьогодні, 8 квітня виїзним матчем із Чехією жіноча збірна України продовжила боротьбу в розіграші Ліги націй-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наша команда стартувала в турнірі з перемог над Албанією (2:1) та Хорватією (2:1), а чотири дні тому здолала Чехію (1:0). Тепер же підопічні Володимира Пятенка проводили виїзну гру із чешками в місті Усті-над-Лабем на Міському стадіоні.

На 4-й хвилині господарки вийшли вперед – після закидання з глибини до штрафного й серії рикошетів Світкова проштовхнула м’яч у ворота. Українки відповіли своїми невлучними спробами. Пізніше під час двох кутових нашу команду виручали Басанська й Самсон. На 19-й хвилині синьо-жовті зрівняли рахунок – Козлова заробила пенальті, який реалізувала Петрик. Надалі гра дещо заспокоїлася, але гострішими були атаки гостей. Незадовго до перерви Петрик вивела Овдійчук на побачення з кіпером, але Вотікова дуель виграла.

По перерві українки кілька разів пробивали у площину, хоч і без особливої небезпеки, а ближче до завершення зустрічі непогано вибігали в контратаки. У господарок мало що виходило на нашій половині поля. Лише під кінець основного часу Зоннтагова потужним ударом із підбору перевірила Самсон. У підсумку – нічия 1:1, і збірна України зберігає лідерство у квартеті.

Ліга націй-2025 серед жінок. Група В4

Чехія – Україна – 1:1 (1:1)

Голи: Світкова (4) – Петрик (19, з пенальті).

Група В4: турнірна таблиця

  1. Україна – 10 очок (4 матчі), 6:3 (різниця голів)
  2. Чехія – 7 (4), 10:3
  3. Албанія – 6 (4), 8:8
  4. Хорватія – 0 (4), 2:12

Для того, щоб підвищитися у класі, наші дівчата мають або стати переможницями групи, або ж виграти плей-оф проти третьої команди з дивізіону А.

Нагадаємо, жіноча збірна України з футболу у матчі третього туру мінімально здолала команду Чехії (1:0).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй жіночий футбол

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