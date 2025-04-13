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Українка претендує на звання найкращої голкіперки світу в пляжному футболі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українка претендує на звання найкращої голкіперки світу в пляжному футболі
Конкурентками Терех є Лаура Гальєго та «Леле» Лопес

Переможницю буде оголошено на гала-концерті Beach Soccer Stars 2024

Воротаря жіночої збірної України з пляжного футболу Анастасію Терех номіновано на звання найкращого голкіпера 2024 року. Про це повідомляє «Главком».

За повідомленням офіційного сайту BSWW, на нагороду претендують три номінанти:

  • Анастасія Терех (Україна)
  • Лаура Гальєго (Іспанія)
  • «Леле» Лопес (Бразилія)

Переможницю буде оголошено на гала-концерті Beach Soccer Stars 2024. Про терміни його проведення повідомлять пізніше.

Нагадаємо, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: жіночий футбол пляжний футбол

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