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Стали відомі господарі жіночих чемпіонатів світу з футболу 2031 та 2035 років

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стали відомі господарі жіночих чемпіонатів світу з футболу 2031 та 2035 років
До чемпіонату світу 2031 року кількість збірних–учасниць буде збільшено до 48
фото: Reuters

Вибори країн-господарок відбудуться на безальтернативній основі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив, що США та Великобританія отримають право проведення чемпіонатів світу з футболу серед жінок у 2031 та 2035 роках відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

У четвер, 3 квітня, на Конгресі УЄФА в Белграді Інфантіно заявив, що заявки від США та Великобританії виявилися єдиними, оформленими вчасно. Таким чином, вибори країн-господарок відбудуться на безальтернативній основі.

Офіційне голосування має відбутися наступного року. Перед ним будуть оголошені міста, які прийматимуть матчі турнірів.

Заявка від Великобританії передбачає матчі у Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії. Заявка від США остаточно не оформлена, і до неї можуть приєднатися одна або кілька країн Латинської Америки. Можливо, це буде Мексика.

До чемпіонату світу 2031 року кількість збірних–учасниць буде збільшено до 48.

Нагадаємо, президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що російські команди будуть повернуті на міжнародну арену після завершення війни.

«Щодо російських команд, то я говорив багато разів, але можу повторити. Хоча якщо я повторю, у вас однаково будуть сумніви. Коли війна закінчиться, їх буде повернуто», – сказав Чеферін на прес-конференції за підсумками конгресу УЄФА в Белграді.

Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року через російську агресію проти України.

Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році. 

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

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