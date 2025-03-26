Ліга націй: жіноча збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Чехією

Поєдинок Україна – Чехія, який заплановано на 4 квітня, відбудеться в польському місті Польковиці

Жіноча збірна України оголосила імена виконавиць, які готуватимуться до двох поєдинків Ліги націй-2025 проти збірної Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наставник української команди Володимир Пятенко розраховує на 24 футболісток.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дар'я Келюшик («Колос» Ковалівка), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Таміла Хімич, Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925» Харків), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Юлія Христюк («Олд Домініон», США).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Чехія, який заплановано на 4 квітня, відбудеться в польському місті Польковиці на Міському стадіоні (Stadion Miejski w Polkowicach), який є домашнім для місцевого клубу «Гурнік». Початок гри — о 19:00 за київським часом. Виїзний для синьо-жовтих матч пройде 8 квітня в чеському містечку Усті-над-Лабем на Міському стадіоні (Městský Stadion). Він є домашнім для ФК «Усті-над-Лабем». Початок – о 18:30 за Києвом.

Група В4 Ліги націй-2025 серед жінок

21.02. Албанія – Україна – 1:2

21.02. Хорватія – Чехія – 0:4

25.02. Україна – Хорватія – 2:1

25.02. Чехія – Албанія – 5:1

Нагадаємо, аналітичний портал Football Meets Data оцінив шанси збірної України з футболу вийти до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року.