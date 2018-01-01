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    Журавок замінить Віту Семеренко в індивідуальній гонці Рупольдингу

    Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою
    У четвер, 11 січня, пройде жіноча індивідуальна гонка в Рупольдингу. За Україну виступлять Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою. Замість неї на Кубку світу в цьому сезоні
    • Сьогодні, 20:27
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    Юлія Журавок. Фото: ФБУ
    Юлія Журавок. Фото: ФБУ

    Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою

    У четвер, 11 січня, пройде жіноча індивідуальна гонка в Рупольдингу.

    За Україну виступлять Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою.

    Замість неї на Кубку світу в цьому сезоні дебютує Юлія Журавок.

    Початок гонки - о 15.20.

    Як відомо, 10 січня відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де серед українців найкращий результат у Артема Прими, який фінішував 26-м.

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