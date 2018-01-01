Журавок замінить Віту Семеренко в індивідуальній гонці Рупольдингу
- Сьогодні, 20:27
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Юлія Журавок. Фото: ФБУ
Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою
У четвер, 11 січня, пройде жіноча індивідуальна гонка в Рупольдингу.
За Україну виступлять Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою.
Замість неї на Кубку світу в цьому сезоні дебютує Юлія Журавок.
Початок гонки - о 15.20.
Як відомо, 10 січня відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де серед українців найкращий результат у Артема Прими, який фінішував 26-м.