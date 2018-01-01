Журавок замінить Віту Семеренко в індивідуальній гонці Рупольдингу

Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою

У четвер, 11 січня, пройде жіноча індивідуальна гонка в Рупольдингу. За Україну виступлять Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Віті Семеренко тренери вирішили дати відпочити перед мас-стартом і естафетою. Замість неї на Кубку світу в цьому сезоні