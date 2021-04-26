Гонщик NASCAR дивом увернувся від авто, яке летіло в нього. «Постраждали» лише труси (відео)

На десятому етапі чемпіонату США ледве не трапилася трагедія

Пілот Даррелл «Бубба» Уоллас дивом уникнув страшної аварії під час гонки на десятому етапі NASCAR у Талладегі, США.

Гонщик Penske Джоуї Логано йшов третім, проте не впорався з керуванням, підлетів і перекинувся в повітрі. Його автомобіль летів прямо в машину Уолласа, але пілоту 23XI Racing вдалося уникнути зіткнення.

"I'm telling you, my underwear is worse than the car right now."



- @BubbaWallace pic.twitter.com/KGAlGMDJcK — 23XI Racing (@23XIRacing) April 25, 2021

«Кажу вам, моїм трусам зараз гірше, ніж машині», – прокоментував подію Уоллас.

Уолласу вдалося уникнути повторення ситуації з Райаном Ньюманом, що сталася минулого року в американському Дайтоні. Тоді в останньому повороті Ньюман, який ішов другим, не впорався з керуванням і врізався в стіну. Автомобіль перекинувся, після чого в нього на повній швидкості влетіла інша машина.