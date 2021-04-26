Гонщик NASCAR дивом увернувся від авто, яке летіло в нього. «Постраждали» лише труси (відео)
На десятому етапі чемпіонату США ледве не трапилася трагедія
Пілот Даррелл «Бубба» Уоллас дивом уникнув страшної аварії під час гонки на десятому етапі NASCAR у Талладегі, США.
Гонщик Penske Джоуї Логано йшов третім, проте не впорався з керуванням, підлетів і перекинувся в повітрі. Його автомобіль летів прямо в машину Уолласа, але пілоту 23XI Racing вдалося уникнути зіткнення.
"I'm telling you, my underwear is worse than the car right now."— 23XI Racing (@23XIRacing) April 25, 2021
- @BubbaWallace pic.twitter.com/KGAlGMDJcK
«Кажу вам, моїм трусам зараз гірше, ніж машині», – прокоментував подію Уоллас.
Уолласу вдалося уникнути повторення ситуації з Райаном Ньюманом, що сталася минулого року в американському Дайтоні. Тоді в останньому повороті Ньюман, який ішов другим, не впорався з керуванням і врізався в стіну. Автомобіль перекинувся, після чого в нього на повній швидкості влетіла інша машина.
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