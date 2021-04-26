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    Гонщик NASCAR дивом увернувся від авто, яке летіло в нього. «Постраждали» лише труси (відео)

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    У автогонках нерідко трапляються серйозні аварії - Гонщик NASCAR дивом увернувся від авто, яке летіло в нього. «Постраждали» лише труси (відео)
    У автогонках нерідко трапляються серйозні аварії
    Фото з відкритих джерел

    На десятому етапі чемпіонату США ледве не трапилася трагедія

    Пілот Даррелл «Бубба» Уоллас дивом уникнув страшної аварії під час гонки на десятому етапі NASCAR у Талладегі, США.

    Гонщик Penske Джоуї Логано йшов третім, проте не впорався з керуванням, підлетів і перекинувся в повітрі. Його автомобіль летів прямо в машину Уолласа, але пілоту 23XI Racing вдалося уникнути зіткнення.

    «Кажу вам, моїм трусам зараз гірше, ніж машині», – прокоментував подію Уоллас.

    Уолласу вдалося уникнути повторення ситуації з Райаном Ньюманом, що сталася минулого року в американському Дайтоні. Тоді в останньому повороті Ньюман, який ішов другим, не впорався з керуванням і врізався в стіну. Автомобіль перекинувся, після чого в нього на повній швидкості влетіла інша машина.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ автоновости NASCAR
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