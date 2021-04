Гонщик NASCAR дивом увернувся від авто, яке летіло в нього. «Постраждали» лише труси (відео)

Пілот Даррелл «Бубба» Уоллас дивом уникнув страшної аварії під час гонки на десятому етапі NASCAR у Талладегі, США.

Гонщик Penske Джоуї Логано йшов третім, проте не впорався з керуванням, підлетів і перекинувся в повітрі. Його автомобіль летів прямо в машину Уолласа, але пілоту 23XI Racing вдалося уникнути зіткнення.

"I'm telling you, my underwear is worse than the car right now."



- @BubbaWallace pic.twitter.com/KGAlGMDJcK