Влітку «Реал» запропонує ПСЖ обміняти Неймара на Роналду

Мадридський «Реал» дуже серйозно налаштований придбати нападника Парі Сен-Жермен Неймара. Президент «Реала» Флорентіно Перес настільки марить трансфером 25-річного бразильця, що готовий відправити в Париж Кріштіану Роналду, повідомили у програмі El Larguero на радіо Cadena SER. Влітку «Реал» запропонує ПСЖ



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Кріштіану Роналду і Неймар. Фото: Eurosport

Влітку «Реал» запропонує ПСЖ обміняти Неймара на Роналду

Мадридський «Реал» дуже серйозно налаштований придбати нападника Парі Сен-Жермен Неймара.

Президент «Реала» Флорентіно Перес настільки марить трансфером 25-річного бразильця, що готовий відправити в Париж Кріштіану Роналду, повідомили у програмі El Larguero на радіо Cadena SER.

Влітку «Реал» запропонує ПСЖ обміняти Неймара на Роналду. Крім цього, «вершкові» готові доплатити парижанам кругленьку суму, адже трансферна вартість бразильця зараз набагато вища, ніж португальця.

Угода з переходу Неймара може обійтись мадридському суперклубу у 500 млн євро.

Нагадаємо, що Неймар перейшов у ПСЖ з «Барселони» влітку 2017 року за 222 млн євро, однак не зовсім комфортно почувається у Франції через конфлікт з Кавані та розбіжності з головним тренером команди Унаї Емері. У сезоні 2017/18 бразилець провів за ПСЖ 22 матчі та забив 20 голів.

Джерело: Футбол 24