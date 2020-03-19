Знамениті легкоатлетки звинуватили МОК, що їх змушують тренуватися в умовах пандемії



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Катаріна Джонсон-Томпсон не хоче такої Олімпіади IAAF

Спортсменки вважають, що їх змушують ризикувати

Чемпіонка світу з семиборства Катаріна Джонсон-Томпсон і олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною Екатеріні Стефаніді розкритикували Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за необхідність продовжувати підготовку до Олімпіади 2020 року, незважаючи на рекомендації мінімізувати соціальні контакти через пандемію коронавірусу.

Легкоатлетки заявили, що почуваються вимушеними продовжувати тренування, незважаючи на ризик для здоров'я, оскільки організатори Олімпійських ігор наполягають на їх проведенні в заплановані терміни.

«МОК хоче, щоб ми продовжували ризикувати своїм здоров'ям, здоров'ям нашої сім'ї і оточуючих, тренуючись кожен день? Ви піддаєте нас небезпеці прямо зараз, сьогодні, а не через чотири місяці.

А як щодо командних видів спорту, де спортсмени повинні тренуватися разом? А як стосовно плавання або гімнастики, де торкаються одних і тих же предметів? Ми абсолютно не враховуємо той ризик, якому нас піддають прямо зараз», - заявила Стефаніді.

«Інформація МОК і місцевої влади розходиться. Я почуваюся під тиском, звичайний тренувальний процес став неможливим. Важко підійти до Ігор, коли все змінилося, не враховуючи термінів їх проведення», - зазначила Джонсон-Томпсон.

Натомість бронзова призерка чемпіонату світу-2015 зі спортивної ходьби українка Людмила Оляновська нещодавно в інтерв’ю «Главкому» сказала: «Я, як і більшість спортсменів, просто молимося за те, щоб змагань не відміняли. Звичайні люди хвилюються, щоб не захворіти, не померти, вижити, а ми мріємо, щоб не відмінили змагань».