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    Славетна олімпійська чемпіонка жорстоко покарана через допінг

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    Рут Джебет - допінгова чемпіонка - Славетна олімпійська чемпіонка жорстоко покарана через допінг
    Рут Джебет - допінгова чемпіонка

    Допінг у спорті вищих досягнень – не лише російська «скрєпа», але й кенійська

    Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 і рекордсменка світу в бігу на 3000 м з перешкодами Рут Джебет (виступала за Бахрейн) отримала 4 роки дискваліфікації за ерітропоїтин (ЕПО).

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    Дане рішення виніс Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

    Термін відсторонення бігунки відраховується з 18 лютого 2018 року. Результати, показані Джебет з 1 грудня 2017 го по 18 лютого 2018 го, анульовані.

    Рут Джебет приєдналася до довгого списку кенійських чемпіонів і призерів Олімпіад та чемпіонатів світу, рекордсменів світу, спійманих на допінгу за останні 3 роки, з моменту утворення незалежної антидопінгової лабораторії всередині світової легкої атлетики.

    Скандал навколо Джебет та інших – жорсткий удар по репутації кенійської школи легкої атлетики.

    допінг легка атлетика Кенія
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