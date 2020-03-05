Славетна олімпійська чемпіонка жорстоко покарана через допінг
Допінг у спорті вищих досягнень – не лише російська «скрєпа», але й кенійська
Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 і рекордсменка світу в бігу на 3000 м з перешкодами Рут Джебет (виступала за Бахрейн) отримала 4 роки дискваліфікації за ерітропоїтин (ЕПО).
Дане рішення виніс Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).
Термін відсторонення бігунки відраховується з 18 лютого 2018 року. Результати, показані Джебет з 1 грудня 2017 го по 18 лютого 2018 го, анульовані.
Рут Джебет приєдналася до довгого списку кенійських чемпіонів і призерів Олімпіад та чемпіонатів світу, рекордсменів світу, спійманих на допінгу за останні 3 роки, з моменту утворення незалежної антидопінгової лабораторії всередині світової легкої атлетики.
Скандал навколо Джебет та інших – жорсткий удар по репутації кенійської школи легкої атлетики.