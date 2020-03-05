Славетна олімпійська чемпіонка жорстоко покарана через допінг



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Рут Джебет - допінгова чемпіонка

Допінг у спорті вищих досягнень – не лише російська «скрєпа», але й кенійська

Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 і рекордсменка світу в бігу на 3000 м з перешкодами Рут Джебет (виступала за Бахрейн) отримала 4 роки дискваліфікації за ерітропоїтин (ЕПО).

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Дане рішення виніс Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Термін відсторонення бігунки відраховується з 18 лютого 2018 року. Результати, показані Джебет з 1 грудня 2017 го по 18 лютого 2018 го, анульовані.

Рут Джебет приєдналася до довгого списку кенійських чемпіонів і призерів Олімпіад та чемпіонатів світу, рекордсменів світу, спійманих на допінгу за останні 3 роки, з моменту утворення незалежної антидопінгової лабораторії всередині світової легкої атлетики.

Скандал навколо Джебет та інших – жорсткий удар по репутації кенійської школи легкої атлетики.