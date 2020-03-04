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    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)

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    Ольга Харлан зі своєю зменшеною копією - Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Ольга Харлан зі своєю зменшеною копією
    Фото надане організаторами

    Наша легендарна спортсменка увійшла до когорти атлеток, яких знаменитий виробник іграшок виділив у своїй колекції

    У середу, 4 березня в конференц-залі конгресно-виставкового центру «Парковий» у Києві відбулася цікава презентація. Можна сказати, що олімпійська чемпіонка-2008, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи з фехтування Ольга Харлан презентувала саму себе у вигляді ляльки Барбі.

    Бренд «Барбі» розширив проект «Долай бар’єр до мрії» і цьогоріч представив вісім нових іменних ляльок, присвячених чемпіонці світу з легкої атлетики Діні Ашер-Сміт із Великобританії, капітанові збірної Франції з футболу Амандін Анрі, найкращій стрибунці у довжину сучасності Малайці Мігамбо з Німеччини, чемпіонці Європи серед юніорів з серфінґу Терезі Бонвало із Португалії, іншій серфінґістці Анат Леліор з Ізраїлю, чемпіонці з параолімпійського плавання Сюмейє Бояджи з Туреччини, чемпіонці Європи зі стрибків у висоту Айріне Палшите з Литви і власне Ользі Харлан.

    Спортсменка зізналася, що така пропозиція стала для неї приємним сюрпризом, адже в дитинстві Ольга любила ляльок і в її колекції була зокрема Барбі. При підготовці іграшки її автори враховували особливості тілобудови й контурів обличчя Харлан, зобразивши її у змагальному костюмі та з фірмовим синьо-жовтим захисним шоломом у руках. Правда, на презентації пролунало зізнання, що в останню мить вдалося помітити трохи інший відтінок очей у ляльки, тому їх зробили зеленішими.

    «Точно як у мене, мені дуже подобається», - засміялася Ольга.

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    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)
    Фото надані організаторами

    Раніше в колекції бренду уже була Барбі-фехтувальниця. То – американка Ібтіяй Мугаммад, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпіади-2016, яка на Іграх у Ріо була першою фехтувальницею, яка виступала в хеджабі.

    За словами організаторам, вони щороку віддають шану десяти жінкам із різних європейських країн віком від 17-ти до 34-х років, що розмовляють десятьма мовами. Ці жінки отримують у подарунок по унікальній ляльці, створеній за їхнім образом. Це вважається найвищим вшануванням від Барбі. Ці ляльки не продаються.

    Харлан сказала «Главкому», що її лялька посяде місце в колекції з медалями, але племінницям шкодувати побавитися «Олею» вона не шкодуватиме.

    Зауважимо, що представники проекту «Долай бар’єр до мрії» не виключили, що у наступні роки ляльками Барбі можуть стати інші українські спортсменки. Правда, поки конкретних прізвищ не лунало.

     Читайте також: Харлан знайшла бойфренда собі до пари – обранець фехтувальниці теж олімпійський медаліст
    Ольга Харлан легка атлетика Фехтування Діна Ешер-Сміт Малайка Мігамбо Ібтіяй Мугаммад Айріне Палшите
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