Фехтувальниця Ольга Харлан стала лялькою Барбі (фото)



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Ольга Харлан зі своєю зменшеною копією Фото надане організаторами

Наша легендарна спортсменка увійшла до когорти атлеток, яких знаменитий виробник іграшок виділив у своїй колекції

У середу, 4 березня в конференц-залі конгресно-виставкового центру «Парковий» у Києві відбулася цікава презентація. Можна сказати, що олімпійська чемпіонка-2008, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи з фехтування Ольга Харлан презентувала саму себе у вигляді ляльки Барбі.

Бренд «Барбі» розширив проект «Долай бар’єр до мрії» і цьогоріч представив вісім нових іменних ляльок, присвячених чемпіонці світу з легкої атлетики Діні Ашер-Сміт із Великобританії, капітанові збірної Франції з футболу Амандін Анрі, найкращій стрибунці у довжину сучасності Малайці Мігамбо з Німеччини, чемпіонці Європи серед юніорів з серфінґу Терезі Бонвало із Португалії, іншій серфінґістці Анат Леліор з Ізраїлю, чемпіонці з параолімпійського плавання Сюмейє Бояджи з Туреччини, чемпіонці Європи зі стрибків у висоту Айріне Палшите з Литви і власне Ользі Харлан.

Спортсменка зізналася, що така пропозиція стала для неї приємним сюрпризом, адже в дитинстві Ольга любила ляльок і в її колекції була зокрема Барбі. При підготовці іграшки її автори враховували особливості тілобудови й контурів обличчя Харлан, зобразивши її у змагальному костюмі та з фірмовим синьо-жовтим захисним шоломом у руках. Правда, на презентації пролунало зізнання, що в останню мить вдалося помітити трохи інший відтінок очей у ляльки, тому їх зробили зеленішими.

«Точно як у мене, мені дуже подобається», - засміялася Ольга.

Раніше в колекції бренду уже була Барбі-фехтувальниця. То – американка Ібтіяй Мугаммад, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпіади-2016, яка на Іграх у Ріо була першою фехтувальницею, яка виступала в хеджабі.

За словами організаторам, вони щороку віддають шану десяти жінкам із різних європейських країн віком від 17-ти до 34-х років, що розмовляють десятьма мовами. Ці жінки отримують у подарунок по унікальній ляльці, створеній за їхнім образом. Це вважається найвищим вшануванням від Барбі. Ці ляльки не продаються.

Харлан сказала «Главкому», що її лялька посяде місце в колекції з медалями, але племінницям шкодувати побавитися «Олею» вона не шкодуватиме.

Зауважимо, що представники проекту «Долай бар’єр до мрії» не виключили, що у наступні роки ляльками Барбі можуть стати інші українські спортсменки. Правда, поки конкретних прізвищ не лунало.