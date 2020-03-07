Міжнародні легкоатлетичні змагання в Івано-Франківську не думають зривати через коронавірус



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Івано-Франківськ має чималий досвід проведення змагань зі спортивної ходьби. Але до епідемії коронавірусу Копійочка

Організатори готують підвищені заходи гігієни

14 березня в Івано-Франківську повинен відбутися чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (АБАФ) зі спортивної ходьби. Проте у зв’язку зі спалахом коронавірусу (COVID-19) в Європі і світі, першим випадком захворювання в Україні та заявами української влади 5 березня відбулося засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міської, на якому розглядалося питання доцільності проведення змагань у зазначені дати.

На засіданні було ухвалене рішення про те, що організатори продовжують підготовку до змагань.

«Місцевий організаційний комітет, відповідні департаменти Івано-Франківської міської ради, Легка атлетика України і Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області регулярно відслідковують інформацію, пов’язану з поширенням COVID-19 та епідеміологічною ситуацією в Україні, Європі і, зокрема у країнах-учасницях чемпіонату і за необхідності будуть коригувати свою позицію, - йдеться в офіційний заяві за підписом голови виконавчої дирекції місцевого організаційного комітету чемпіонату АБАФ Віталія Матешка.

У період підготовки до чемпіонату АБАФ зі спортивної ходьби та під час його проведення будуть застосовуватися усі необхідні заходи задля зменшення ризику розповсюдження захворювання на COVID-19. Зокрема в місцях найбільшого скупчення людей будуть застосовані особливі заходи гігієни.

На змаганнях працюватиме медична бригада, яка за необхідності зможе надати відповідну допомогу.

При цьому місцевий організаційний комітет чемпіонату АБАФ зі спортивної ходьби звертається до всіх його учасників з проханням слідкувати за інформацією та виконувати основні рекомендації, спрямовані на запобігання розповсюдження COVID-19».

Додамо, що в ці дні без глядачів проводиться етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место.

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Джерело: Федерація легкої атлетики України