Знаменитий автодром Нюрбургринг може повернутися в календар Формули-1

Автодром, який бажає повернутися в календар, має витримати непросту конкуренцію

Не виключено, що вже у сезоні-2019 знаменитий автодром Нюрбургринг повернеться в календар Формули-1. Фінансові проблеми, які спіткали Нюрбургринг, і зміна власників автодрому призвели до того, що етап випав із календаря Формули-1 із 2013 року. Однак у березні 2016 року виконавчим директором автодрому в Нюрбурзі став Мірко Маркфорт, під



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Автодром Нюрбургринга

Автодром, який бажає повернутися в календар, має витримати непросту конкуренцію

Не виключено, що вже у сезоні-2019 знаменитий автодром Нюрбургринг повернеться в календар Формули-1.

Фінансові проблеми, які спіткали Нюрбургринг, і зміна власників автодрому призвели до того, що етап випав із календаря Формули-1 із 2013 року.

Однак у березні 2016 року виконавчим директором автодрому в Нюрбурзі став Мірко Маркфорт, під керівництвом якого почали формувати план щодо повернення до розкладу.

Власники Формули-1 із Liberty Media вже заявляли, що хочуть зберегти в чемпіонаті європейські етапи, які мають історичну значимість.

У 2018-му в календар повернеться Гран Прі Франції, який в останній раз проводили десять років тому.

Повернувся в календар і Гран Прі Німеччини - після річної паузи. У 2017 році гонка пройшла в Гоккенхаймі.

Маркфорт твердо має намір повернути в Формулу-1 і Нюрбургринг.

Слід розуміти, що він зустрівся з босом першості Чейзом Кері на фінальному Гран Прі минулого сезону в Абу-Дабі і обговорив із ним це питання.

«Ми дуже хочемо, щоб у 2019-му Формула-1 повернулася на Нюрбургринг. Але станеться це лише в тому випадку, якщо нам запропонують розумні економічні умови. Ми можемо підтвердити, що спілкувалися на цю тему з Liberty Media», - заявив Маркфорт.

Нюрбургринг прийняв 40 Гран Прі Формули-1, причому перший із них - ще у 1951-му.

Автодром, який бажає повернутися в календар, має витримати непросту конкуренцію.

Комерційний бос Формули-1 Шон Бретчес казав у вересні, що отримав близько 40 повідомлень від власників інших автодромів, які цікавляться можливістю прийняти етап чемпіонату.

Вважається, що в пріоритеті у Liberty розширення присутності Формули-1 у США.

У числі найбажаніших варіантів називають Лас-Вегас, Нью-Йорк і Маямі.

Джерело: ua.motorsport.com