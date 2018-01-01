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    Знаменитий автодром Нюрбургринг може повернутися в календар Формули-1

    Автодром, який бажає повернутися в календар, має витримати непросту конкуренцію
    Не виключено, що вже у сезоні-2019 знаменитий автодром Нюрбургринг повернеться в календар Формули-1. Фінансові проблеми, які спіткали Нюрбургринг, і зміна власників автодрому призвели до того, що етап випав із календаря Формули-1 із 2013 року. Однак у березні 2016 року виконавчим директором автодрому в Нюрбурзі став Мірко Маркфорт, під
    • Сьогодні, 17:14
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    Автодром&nbsp;Нюрбургринга
    Автодром Нюрбургринга

    Автодром, який бажає повернутися в календар, має витримати непросту конкуренцію

    Не виключено, що вже у сезоні-2019 знаменитий автодром Нюрбургринг повернеться в календар Формули-1.

    Фінансові проблеми, які спіткали Нюрбургринг, і зміна власників автодрому призвели до того, що етап випав із календаря Формули-1 із 2013 року.

    Однак у березні 2016 року виконавчим директором автодрому в Нюрбурзі став Мірко Маркфорт, під керівництвом якого почали формувати план щодо повернення до розкладу.

    Власники Формули-1 із Liberty Media вже заявляли, що хочуть зберегти в чемпіонаті європейські етапи, які мають історичну значимість.

    У 2018-му в календар повернеться Гран Прі Франції, який в останній раз проводили десять років тому.

    Повернувся в календар і Гран Прі Німеччини - після річної паузи. У 2017 році гонка пройшла в Гоккенхаймі.

    Маркфорт твердо має намір повернути в Формулу-1 і Нюрбургринг.

    Слід розуміти, що він зустрівся з босом першості Чейзом Кері на фінальному Гран Прі минулого сезону в Абу-Дабі і обговорив із ним це питання.

    «Ми дуже хочемо, щоб у 2019-му Формула-1 повернулася на Нюрбургринг. Але станеться це лише в тому випадку, якщо нам запропонують розумні економічні умови. Ми можемо підтвердити, що спілкувалися на цю тему з Liberty Media», - заявив Маркфорт.

    Нюрбургринг прийняв 40 Гран Прі Формули-1, причому перший із них - ще у 1951-му.

    Автодром, який бажає повернутися в календар, має витримати непросту конкуренцію.

    Комерційний бос Формули-1 Шон Бретчес казав у вересні, що отримав близько 40 повідомлень від власників інших автодромів, які цікавляться можливістю прийняти етап чемпіонату.

    Вважається, що в пріоритеті у Liberty розширення присутності Формули-1 у США.

    У числі найбажаніших варіантів називають Лас-Вегас, Нью-Йорк і Маямі.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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