Зникнення олімпійської чемпіонки Дальмайєр в горах: стали відомі нові деталі інциденту

31-річна німкеня є дипломованим гірським та лижним гідом

У понеділок, 28 липня, Дальмайєр потрапила під камнепад у горах

Сьогодні, 30 липня, продовжуються пошуки дворазової олімпійської чемпіонки німецької біатлоністки Лаури Дальмайєр, яка зникла у горах Пакистану у понеділок, 28 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Quest-France.

Стало відомо, що через погані погодні умови неможливо використовувати гелікоптер, наразі йде наземна операція з пошуку Дальмайєр.

У понеділок, 28 липня, Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла в гірській системі Каракорум у Пакистані. Рятувальникам не вдалося одразу дістатися до Лаури.

Виходячи з даних, отриманих після обльоту території, вони зробили висновок, що дівчина, як мінімум, отримала серйозні травми. Вона знаходиться на висоті 5700 м.

Варто зазначити, що 31-річна німкеня є дипломованим гірським та лижним гідом.

Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році. Вона виграла дві золоті медалі на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, а також є семиразовою чемпіонкою світу та володаркою «Великого кришталевого глобуса».

Нагадаємо, чотириразова олімпійська чемпіонка норвезька лижниця Терезе Йохауг повідомила, що чекає на другу дитину.

«Непрості інтервальні тренування та важке дихання, але відчуття гарні! Ми з нетерпінням чекаємо на поповнення на початку січня», – підписала публікацію Йохауг.

37-річна Йохауг та її чоловік Нільс Якоб Хофф виховують доньку, яка народилася у 2023 році.