Чотириразова олімпійська чемпіонка повідомила про вагітність

37-річна Йохауг та її чоловік Нільс Якоб Хофф вже мають доньку, яка народилася у 2023 році

Йохауг: Ми з нетерпінням чекаємо на поповнення на початку січня

Чотириразова олімпійська чемпіонка норвезька лижниця Терезе Йохауг повідомила, що чекає на другу дитину. Про це повідомляє «Главком».

«Непрості інтервальні тренування та важке дихання, але відчуття гарні! Ми з нетерпінням чекаємо на поповнення на початку січня», – підписала публікацію Йохауг.

37-річна Йохауг та її чоловік Нільс Якоб Хофф виховують доньку, яка народилася у 2023 році.

У 2024 році Терезе Йохауг відновила кар'єру заради участі в чемпіонаті світу 2025 року у Тронхеймі.

У травні цього року лижниця повідомила, що не виступатиме в сезоні-2025/2026 заради Олімпійських ігор-2026.

Нагадаємо, після майже 20 років безуспішних спроб завагітніти й численних процедур екстракорпорального запліднення, американська пара нарешті чекає на дитину.

Їм допомогла новітня технологія STAR (Sperm Tracking and Recovery), яка використовує штучний інтелект для виявлення прихованих сперматозоїдів. Жінка стала першою у світі, хто завагітнів завдяки цій розробці.

Пара, яка побажала залишитися анонімною, довго не могла стати батьками через діагноз чоловіка – азооспермію, тобто повну відсутність сперматозоїдів у спермі. У таких випадках знайти хоч одну клітину під мікроскопом – надзвичайно складно.

Подружжя звернулося до Центру репродуктивної медицини при Колумбійському університеті. Саме там запропонували спробувати метод STAR – технологію, яка завдяки алгоритмам ШІ дозволяє знайти й вилучити поодинокі сперматозоїди, які практично неможливо побачити людським оком.

Для процедури чоловікові потрібно було лише надати зразок сперми. Дослідники проаналізували його за допомогою системи STAR – і виявили три життєздатні приховані сперматозоїди. Саме їх використали для запліднення яйцеклітин дружини в рамках програми ЕКЗ.

«Мені знадобилося два дні, щоб повірити, що я справді вагітна. Я досі прокидаюся вранці й не можу збагнути, правда це чи ні», – зізналася майбутня мама.