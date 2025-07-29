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Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак (по центру) стали переможцями континентальної першості

Чоловіче тріо вибороло золото чемпіонату Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м

Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, який проходить у Шатору (Франція). Про це повідомляє «Главком».

Чоловіче тріо (Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак) стали чемпіонами Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м.

Жіноче тріо (Олена Костевич, Юлія Коростильова та Анастасія Німець) здобули бронзу у стрільбі з пістолета на 25 м.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Олена Костевич Павло Коростильов кульова стрільба спорт

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