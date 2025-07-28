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Протестували проти росіян. У Грузії поліція силою вивела активістів з арени чемпіонату світу з фехтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Протестували проти росіян. У Грузії поліція силою вивела активістів з арени чемпіонату світу з фехтування
Охорона об'єкту та грузинська поліція силою вивели активістів на вулицю

Вболівальники з грузинським та українським прапорами вигукували антиросійські гасла

Трьох вболівальників, які під час змагань шаблісток на чемпіонаті світу з фехтування протестували проти участі росіян у турнірі, грузинська поліція силою змусила залишити територію арени. Про це повідомляє «Главком».

У неділю, 27 липня, на чемпіонаті світу проходили поєдинки в індивідуальній першості серед шаблісток. Під час боїв росіянок Яни Єгорян та Олександри Михайлової три вболівальники з грузинським та українським прапорами почали голосно вигукувати різні гасла, спрямовані, зокрема, проти росіян. Охорона об'єкту та грузинська поліція силою вивели їх на вулицю.

При цьому затримувати активістів силовики не стали: вони знаходилися біля входу до арени з прапорами та антивоєнним плакатом.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: спорт Грузія Фехтування

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