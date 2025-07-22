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Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016

Федорцев: Захід нас виставляє агресорами

Російський олімпійський чемпіон з веслування Сергій Федоровцев розкритикував діяльність Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє «Главком». 

Федоровцев – олімпійський чемпіон Афін-2004 в академічному веслуванні. З 2016 по 2020 рік він відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016. У допінг-пробі спортсмена знайшли триметазидин.

«Взагалі мені зараз незрозумілий сенс існування WADA. Тому що воно ніким не контролюється, точніше воно контролюється англосаксами. Воно ними і винайдено загалом. Сенс існування губиться. Спочатку ідея була хороша, але зараз уже все ставиться під сумнів, тому що Захід нас виставляє агресорами, навіть за допомогою спорту вони виставляють нас у негативному світлі», – сказав Федоровцев.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: росія спорт допінг пропаганда

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