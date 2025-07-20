У Японії організатори перенесли турнір з гольфу, бо на полі з'явився ведмідь

У травні у Японії було скасовано фінальний раунд турніру з гольфу Twinfield Ladies – також через ведмедя на ігровому майданчику.

Тварина була помічена на території гольф-клубу Sendai Classic у префектурі Міягі

Організатори жіночого турніру з гольфу Meiji Yasuda, який входить до серії JLPGA Tour у Японії, змінили програму через появу ведмедя на полі. Про це інформує «Главком» з посиланням на japantimes.co.jp.

Тварина була помічена на території гольф-клубу Sendai Classic у префектурі Міягі. З метою безпеки гравців та персоналу перші змагання вирішили перенести.

Останнім часом це вже другий подібний випадок у Японії. У травні було скасовано фінальний раунд турніру Twinfield Ladies – також через ведмедя на ігровому майданчику.

Передбачається, що зміна клімату, що впливає на пошук їжі та час сплячки, змушують ведмедів частіше підходити до населених пунктів.

Нагадаємо, титулованого норвезького лижника Еміля Іверсена вкусив пес під час пробіжки.

Інцидент трапився у Франції, де 33-річний спортсмен відпочивав після зборів.

«Я був на пробіжці з Йоханнесом Клебо, Нікласом Дюрхаугом та футболістом Олександром Серлотом. І німецька вівчарка раптом вкусила мене за стегно, коли я пробігав повз неї. Я вирушив у травмпункт оглянути рану і, на щастя, вона виявилася неглибокою. Зашивати не довелося, але тепер потрібно вживати ліки», – розповів Іверсен.

Іверсен – чотириразовий чемпіон світу з лижних перегонів, срібний призер Олімпійських ігор.

На Сумщині поліцейський врятував кота після ворожого удару.

«Пухнастик дивом вижив під завалами. Під час огляду зруйнованих будівель один з правоохоронців почув слабке нявкання з-під завалів. Кошеня обережно дістали, напоїли водою та передали в надійні руки», – йдеться у повідомленні.

За даними МВС, тваринка не має серйозних ушкоджень. «А ще малий знайшов собі нову родину серед поліцейських», – додали правоохоронці.

Як повідомлялося, в обійсті Любові Скокун у селі Ясопіль Вільшанської громади, що на Житомирщині, живе дитинча дикої козулі. Тваринку, знесилену та хвору, жінка знайшла у полі за хатою і прихистила, аби виходити. І тепер називає її своїм дитятком.

«Вона була дуже малюсінька. Коли я її побачила, вона була мокра і вся тремтіла, адже тоді такі сильні зливи були. Вона майже помирала. Мені так шкода її стало, що вона замерзає, що серце краялося. Я зняла із себе куртку, закутала тваринку в неї і принесла додому. І ось – ми її виходили. Тепер вона здорова і живе разом із нами», – пригадала день, коли знайшла козеня, Любов Скокун.