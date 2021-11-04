Успіх Роналду змусив Гвардіолу вивчити гру «Манчестер Юнайтед»

6 листопада в Англії відбудеться дербі між «Сіті» та «червоними дияволами»

Тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола вражений грою нападника «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду. У найближчому турі англійської Прем'єр-ліги клуби проведуть очну зустріч.

«Я не бачив матчу «Манчестер Юнайтед» проти «Аталанти», але я збираюся все проаналізувати та подивитися, що вони являють собою, щоб зрозуміти, наскільки вони небезпечні. У них є Кріштіану Роналду – один із найкращих гравців в історії, гольова машина. Люди були засмучені, коли я сказав, що гра з «Брюгге» важливіша, ніж матч із «Манчестер Юнайтед». Наразі найважливіша гра – з «МЮ», – цитує Гвардіолу ESPN.

В матчі з «Аталантою» (2:2) Роналду зробив дубль, причому зрівняв рахунок в компенсований арбітром час.

Усі результати 4-го туру Ліги чемпіонів.

У 11-му турі англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» зіграє проти «Манчестер Юнайтед». Матч відбудеться 6 листопада. Початок о 13:30.