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    «Зоря» підписала другого японця в історії українського футболу

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    Рафаїлов і Урата - «Зоря» підписала другого японця в історії українського футболу
    Рафаїлов і Урата
    «Зоря»

    Іцукі Урата може стати першим представником країни вранішнього сонця, який зіграє в Прем'єр-лізі

    Японський півзахисник Іцукі Урата став гравцем «Зорі». Контракт з японцем розрахований на три роки, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

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    22-річний Урата перебував на перегляді під час турецьких зборів «Зорі» цієї зими, однак, отримавши пошкодження, гравець залишив команду і знову приєднався до клубу лише після прильоту команди до України.

    Урата грав за молодіжні збірні Японії різного віку, раніше виступав в командах другого і третього дивізіонів Японії. З 1 січня 2019 року був вільним агентом.

    Урата став другим японцем в українському футболі. У сезоні 2011/2012 в першій лізі в складі «Говерли» 4 матчі провів японський півзахисник Ясухіро Като. Він був у складі команди і в УПЛ, але на поле так і не з'явився.

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