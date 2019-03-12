Стартував тендер УПЛ на медіа-права трансляцій матчів



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Історична подія!

Українська Прем’єр-ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на усі матчі УПЛ сезонів 2019/20, 2020/21, 2021/22. Заявки від усіх трансляторів, медіа- та телекомунікаційних компаній, а також агентств у сфері спортивних прав приймаються до 5 квітня.

В результаті проведеного тендера УПЛ планує запустити централізовану систему маркетингу і експлуатації медіа-прав на змагання.

У Прем'єр-лізі висловили надію, що координований підхід в маркетингу допоможе клубам УПЛ вдосконалити свій спортивний, організаційний і фінансовий рівень.

Також в УПЛ сподіваються з введенням нової системи створити привабливі умови для партнерів-трансляторів матчів, що створить потенціал для залучення вболівальників.

Потенційним мовником УПЛ з нового сезону може стати Setanta, яка раніше планувала разом з 2+2 купити права на показ матчів «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра-1».



На даний момент в УПЛ є три транслятора, серед яких Медіа Група Україна («Шахтар», «Маріуполь», «Десна», «Ворскла», «Олімпік», «Арсенал-Київ», «Чорноморець», «Олександрія»), Медіа Група 1+1 («Зоря», «Динамо», ФК «Львів»), а також ZIK («Карпати»).