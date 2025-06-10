У 2002 і 2003 роках Риженков брав участь у чемпіонаті Росії з російських шашок

У 2006 році Риженков виконав норматив майстра спорту Росії

Захисники України ліквідували російського окупанта – шашкіста Данила Риженкова. Про це повідомляє «Главком».

Риженков народився 12 грудня 1978 року. У 1999 році він сенсаційно виграв чемпіонат Іркутська з російських шашок, виконавши норматив кандидата в майстри спорту.

З кінця 1990-х і до середини 2000-х років був одним з найсильніших гравців в російські шашки в Іркутській області. Багаторазово ставав призером обласних та міських змагань з російських та стоклітинних шашок.

У 2002 і 2003 роках Риженков брав участь у чемпіонаті Росії з російських шашок. У 2006 році він виконав норматив майстра спорту Росії.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації Риженкова. Зазначається, що прощання з окупантом відбудеться 11 червня у Ангарську.

У нього залишилися дружина Олена та троє дітей.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.