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Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені
Унаслідок атаки на Харківщину загинула одна людина
фото: ДСНС

На Харківщині горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м

У ніч проти 28 травня окупанти атакували населені пункти Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок чого є поранені та загибла людина. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще сім, з яких одна дитина, постраждали. Виникли три пожежі, найбільша з яких – на території приватного підприємства у селищі Васищеве: горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені фото 1

За інформацією ДСНС, на території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м. Водночас у селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку, виникла пожежа.

Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені фото 2
Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені фото 3
Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені фото 4

До ліквідації наслідків російської атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, у тому числі піротехнічний розрахунок, пожежний поїзд та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве.

Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені фото 5

Нагадаємо, що у ніч проти 28 травня російські терористи атакували Харківщину ударними безпілотниками. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що через атаку ворога дронами у двох селах Харківської області постраждали вісім людей, серед яких є дитина.

Також повідомлялося, що на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку залізнична інфраструктура та рухомий склад перебували під ворожими атаками

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Теги: Харківщина війна ДСНС

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