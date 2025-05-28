Нічна атака на Харківщину: виникли масштабні пожежі, є загиблі та поранені
На Харківщині горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м
У ніч проти 28 травня окупанти атакували населені пункти Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок чого є поранені та загибла людина. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще сім, з яких одна дитина, постраждали. Виникли три пожежі, найбільша з яких – на території приватного підприємства у селищі Васищеве: горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м», – йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, на території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м. Водночас у селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку, виникла пожежа.
До ліквідації наслідків російської атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, у тому числі піротехнічний розрахунок, пожежний поїзд та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 травня російські терористи атакували Харківщину ударними безпілотниками. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що через атаку ворога дронами у двох селах Харківської області постраждали вісім людей, серед яких є дитина.
Також повідомлялося, що на Харківщині, Донеччині та Сумщині цієї ночі та зранку залізнична інфраструктура та рухомий склад перебували під ворожими атаками.
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