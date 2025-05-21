Трамп щодо війни в Україні: «Це не моя проблема»

Трамп також відмовився від своїх погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка б включала нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп, схоже, змінив свою позицію щодо війни в Україні, відмовившись від приєднання до європейського тиску на Росію щодо нових санкцій. Укладання бізнес-угод з Росією може стати новим курсом президента США, відкидаючи зусилля переговорів про припинення вогню безпосередньо на Україну та Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, протягом місяців президент Трамп погрожував просто відмовитися від виснажливих переговорів про припинення вогню між Росією та Україною. Після телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, схоже, саме це і робить американський президент. Також наразі не відомо, чи Трамп відмовиться від трирічного американського проєкту з підтримки України, молодої демократії, яку він часто звинувачував у незаконному вторгненні.

Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам після розмови з паном Путіним, що Росія та Україна повинні будуть знайти рішення щодо війни самостійно. Це сталося лише через кілька днів після того, як він заявив, що лише він і Путін мають право укласти угоду.

Як зазначає видання з посиланням на шість офіційних осіб, обізнаних з обговоренням, які говорили на умовах анонімності, Трамп також відмовився від своїх погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка б включала нові санкції проти Росії.

Така ситуація пояснює рішення Трампа скласти руки, коли йдеться про мирний процес, який він раніше обіцяв вирішити всього за 24 години. Якщо він знову не змінить курс, події понеділка залишили Путіну саме те, чого він хотів: не тільки припинення американського тиску, а й створення глибокої тріщини всередині Організації Північноатлантичного договору – між американцями та їхніми традиційними європейськими союзниками, які заявляють, що вони все одно продовжують санкції.

«Політика з початку адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію», – написала Бріджит А. Брінк, колишній посол і давній працівник дипломатичної служби, після того, як залишила Київ минулого місяця. «Мир за будь-яку ціну – це зовсім не мир, це умиротворення».

Також Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами зауважив, що його ставлення залежатиме від дій Росії.

«Що ж, це буде моїм рішенням. Це не буде рішенням когось іншого. Подивимося, як поведе себе Росія. Подивимося, що станеться. Це не виключено», - заявив Дональд Трамп відповідаючи на питання чи розглядає він введення нових санкцій проти Росії на прохання президента України Володимира Зеленського. «Знаєте, у нас зараз досить критичний час. Вчора я говорив з Путіним дві з половиною години, і, думаю, розмова була продуктивною. Я думаю, що в нас учора була дуже хороша розмова».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу.