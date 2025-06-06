Заступник голови комітету Сенату з розвідки: Продовження допомоги США Україні має вирішальне значення

«Вторгнення Путіна в Україну є не тільки аморальним, а й являє собою серйозну загрозу базовим інтересам нашої національної безпеки»

Україна завдала Росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції Путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення. Про це у коментарі Guildhall заявив сенатор США (Вірджинія), представник Демократичної партії США, заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер.

«Вторгнення Путіна в Україну є не тільки аморальним, а й являє собою серйозну загрозу базовим інтересам нашої національної безпеки. Український народ виявив виняткову мужність, стійкість і силу духу у відбитті жорстокого вторгнення Росії. Незважаючи на наївні очікування Путіна про падіння Києва протягом декількох днів, Україна продемонструвала видатну волю і здатність до опору, завдавши російській армії серйозної шкоди, наслідки якої будуть відчуватися ще довго», – зазначив американський сенатор.

«Не наражаючи на ризик життя жодного американського чи натівського солдата, Україна завдала Росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції Путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення. Як заступник голови Комітету Сенату з розвідки я продовжу докладати зусиль для забезпечення України всією необхідною дипломатичною, військовою та розвідувальною підтримкою, а також домагатимусь від адміністрації виконання міжнародних зобов'язань США перед союзниками і партнерами, зокрема й з боку президента Трампа», – резюмував політик.

Раніше депутат парламенту Великої Британії Ніл Шастрі-Херст заявив, що Заходу необхідно продемонструвати РФ силу для досягнення миру. Для цього, у першу чергу, необхідно продовжувати поставки озброєнь, щоб Україна могла ефективно захищатися. Це включає у себе: посилення систем протиповітряної оборони, передачу ракет дальнього радіуса дії та проведення навчальних програм.