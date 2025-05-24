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Дружина полоненого італійця назвала абсурдну причину, через яку він пішов до російського війська

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дружина полоненого італійця назвала абсурдну причину, через яку він пішов до російського війська
Джанні та його дружина Катерина
фото: скріншот із відео

Найманець хотів бути кухарем, але опинився на передовій

 

Італієць Джанні Ченні потрапив у полон до українських десантників на початку 2025 року. Він пішов на війну добровольцем. Як повідомляє «Главком», у інтерв’ю журналісту Володимиру Золкіну іноземний найманець пояснив, що спонукало його долучитися до російського війська.

У мирному житті Джанні Ченні був піцайолою. Тож дружина італійця Катерина, якій зателефонували під час розмови, заявила, що він не хотів ані воювати, ані вбивати українців. А лише прагнув допомогти російським солдатам і готувати для них їжу. На зауваження, що годувати тих, хто вбиває, теж не найблагородніше заняття, іноземець нічого не відповів.

Коли ж дружина поклала слухавку, Джанні все ж зізнався, що мотивом були гроші. Подружжя мало ресторан у Іспанії, та через пандемію коронавірусу справа прогоріла. У Росії ж італійцю довелося працювати у піцерії, і ще підробляти таксистом. Ось він і вирішив влаштуватися кухарем у військо та підписав контракт. Звісно ж, найманець опинився на передовій, отримав поранення та потрапив у полон. Італійцю довелося ампутувати кілька пальців на ногах.

«Мені обіцяли три мільйони рублів, та виплатили лише 500 тисяч. Тож багато я не заробив», – виправдовувався італієць.

Що характерно, і сам Джанні Ченні, і його дружина дуже ретельно підбирали слова, відповідаючи на запитання. Хвилювалися, щоб їх не звинуватили у дискредитації російської армії.

Як відомо, поблизу Куп’янська десантники 78-го окремого десантно-штурмового полку узяли в полон громадянина Італії, який воював на боці росіян. Він пішов на війну проти України добровольцем.

Нагадаємо, суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

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Теги: війна дружина гроші полон Італія

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